Perché La Volta Buona non va in onda oggi pomeriggio e quando torna la nuova puntata con Caterina Balivo Nel pomeriggio di lunedì 23 giugno, La Volta Buona non andrà in onda. Salta il consueto appuntamento con il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Ecco quando torna lo show pomeridiano.

Nel pomeriggio di lunedì 23 giugno, La Volta Buona non andrà in onda. Salta il consueto appuntamento con il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo. L'annuncio del cambio di programmazione è arrivato tramite i profili social della trasmissione in onda su Rai1 dalle ore 14:05.

Perché La Volta Buona non va in onda oggi lunedì 23 giugno

Niente appuntamento pomeridiano oggi, lunedì 23 giugno, con La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. La puntata prevista per oggi non andrà in onda a causa di un cambiamento nel palinsesto della rete. La comunicazione è arrivata attraverso i canali social del programma, dove si legge che si tratta semplicemente di una variazione temporanea. Nessuna cancellazione o interruzione definitiva, dunque: la trasmissione tornerà regolarmente in onda domani, a partire dalle 14:05, sempre su Rai 1.

Quando finisce La Volta Buona 2025 per la pausa estiva: l'annuncio di Caterina Balivo

La data di chiusura prima della lunga pausa estiva de La Volta Buona è stata fissata per venerdì 27 giugno 2025. Caterina Balivo ha annunciato la notizia dello stop tramite un post su Instagram in cui ha scritto: "Ci vediamo in diretta fino al 27 Giugno con La volta buona, sempre su Rai 1".

Il programma condotto da Caterina Balivo, che ogni giorno accoglie numerosi ospiti nel suo salotto televisivo, è diventato un punto di riferimento stabile nel pomeriggio di Rai 1. Nel corso dell'ultima stagione, La Volta Buona ha conquistato una fetta importante di pubblico, diventando una tra le trasmissioni più seguite della fascia oraria.

Un picco particolarmente significativo in termini di ascolti è stato raggiunto nel mese di febbraio, durante la settimana del Festival di Sanremo quando la trasmissione ha toccato il 22,1% di share, totalizzando ben 2 milioni e 134 mila telespettatori.