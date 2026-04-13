Mancano i soldi in Rai: nessun programma nuovo tra le 14 e la solita Estate in diretta

Che cosa andrà in onda su Rai1 quest'estate dopo le 14? Probabilmente le solite repliche di programmi e fiction. Secondo quanto rivelato da Hit per Affari Italiani, il progetto, il sogno cullato per una stagione intera del direttore del day time Angelo Mellone si infrange sul più bello e per questioni di budget. Qual era questo sogno? Mellone avrebbe voluto creare un programma che andasse in onda tra le 14 e l'inizio di Estate in diretta regolarmente in partenza dalla prima settimana di giugno a partire dalle 16.05. E perché il sogno s'infange? Questioni di budget, dice Affari Italiani.

Secondo quanto riportato dal quotidiano fondato da Angelo Maria Perrino, la Rai si trova a dover gestire una serie di circostanze che rendono impossibile la realizzazione del progetto tra ferie, recuperi e interruzioni di contratto dei collaboratori, dei manutentori, delle maestranze.

La vicenda fa venire in mente in maniera quasi inevitabile il caso dell'assenza degli addobbi natalizi negli studi de La Volta Buona. Caterina Balivo aveva replicato alle richieste da parte degli spettatori del programma via social: "Perché non ci sono soldi, così mi è stato detto dal capoautore". Fanpage.it, attraverso il lavoro della collega Daniela Seclì, era però riuscita ad aggiungere un tassello ulteriore, che non sconfessa lo scenario nudo e crudo rivelato da Caterina Balivo e che aiuta a comprendere lo stato delle cose proprio in vista della pausa estiva.

A dicembre, La Volta Buona è andata in onda senza albero di Natale per la necessità di rendere lo studio neutro, proprio al fine che il materiale mandato in onda potesse essere riproposto nelle puntate in replica d'estate. Riproporle con le decorazioni natalizie in pieno luglio, nei giorni del Solleone, sarebbe risultato fantozziano e fuori contesto.