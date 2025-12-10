Perché a La volta buona non ci sono gli addobbi natalizi: la mancanza di soldi non c’entra, la verità sarebbe un’altra

Perché nello studio de La volta Buona non ci sono gli addobbi natalizi. Caterina Balivo ha spiegato: “Non ci sono i soldi”, ma Fanpage.it ha appreso che la verità sarebbe più complessa e impossibile da ridurre a una semplice questione di risparmio.

È diventato un caso la mancanza delle decorazioni natalizie nello studio de La volta buona. Alcuni spettatori si sono chiesti come mai non ci fosse neanche un albero di Natale nonostante siamo ormai nel pieno del periodo delle feste. Caterina Balivo, sui social, ha dato la sua motivazione: "Perché non ci sono soldi, così mi è stato detto dal capoautore". E mentre c'è chi semplifica, invitando Balivo ad acquistare un albero economico come fa chi non può permettersi troppo sfarzo, Fanpage.it ha fatto chiarezza sulla vicenda. Secondo quanto sostenuto da alcune fonti vicine al programma di Rai1, la verità sarebbe più complessa e impossibile da ridurre a una semplice questione di risparmio.

Perché a La volta buona non c'è l'albero di Natale. Secondo quanto apprende Fanpage.it, l'assenza degli addobbi natalizi in studio sarebbe legata a un discorso ben più ampio della mancanza dei soldi per acquistarli. In particolare ci è stato riferito che la decisione di non allestire l'albero di Natale è frutto della necessità di avere uno studio neutro perché il materiale registrato possa essere rimaneggiato e usato tutto l'anno nelle puntate speciali de La volta buona composte con "il meglio di". In passato è accaduto che interviste molto amate, proprio a causa della scenografia che includeva l'albero, pacchetti regalo, lucine e altri addobbi natalizi, non siano state riproposte nel "meglio di" perché sarebbero risultate evidentemente fuori contesto.

Dato che la richiesta di puntate con rimontaggi aumenta, si è deciso di rendere neutro lo studio per avere più materiale a disposizione. Se, ad esempio, in piena estate dovesse essere necessario trasmettere una puntata del meglio de La volta buona, per gli addetti ai lavori sarebbe molto più semplice togliere il cappellino di Babbo Natale dalla luminosa anziché rimuovere un albero fisico. Così, tutte le interviste più belle potranno essere riproposte indipendentemente dal periodo di messa in onda.

E veniamo al nodo del risparmio. Secondo quanto ci risulta, Caterina Balivo si sarebbe dimostrata sempre molto attenta a evitare sprechi. Per questo, quando le è stato spiegato il motivo dell'assenza degli addobbi natalizi in studio, le sarebbe stato detto che così avrebbero anche risparmiato dei soldi che avrebbero potuto investire in altro. E da qui sarebbe nata la semplificazione o forse il fraintendimento.