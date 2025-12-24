Programmi tv
A I Fatti Vostri la poesia di Natale di Ilaria Lombardi è troppo buonista per il servizio pubblico

Immagini buoniste e riferimenti al presepe nella surreale poesia di Natale di Ilaria Lombardi a I Fatti Vostri. Qualcosa di Adatto più per una recita a scuola che per Rai2.
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

La vigilia di Natale porta sempre con sé un pizzico di magia televisiva, ma quello che è successo a I Fatti Vostri nella puntata del 24 dicembre ha sorpreso anche i telespettatori più affezionati. Flavio Montrucchio ha deciso di premiare una concorrente che aveva perso alla Tombolata con un regalo particolare: una poesia di Natale recitata in diretta da Ilaria Lombardi.

Una poesia surreale

La dinamica era quella classica del gioco della Tombolata, uno dei momenti più attesi dal pubblico di I Fatti Vostri. La concorrente in questione, collegata da casa, non è riuscita a vincere. E qui arriva la svolta: invece del solito saluto di circostanza, Montrucchio annuncia – in forma di gag – che come compensazione la spettatrice avrebbe ricevuto qualcosa di speciale. Ilaria Lombardi si prepara e, con la giusta dose di solennità richiesta dal momento, inizia a recitare la sua poesia di Natale.

I versi della poesia di Natale che hanno diviso il web

"Natale è un lungo respiro dopo un pianto di gioia che abbraccia il cielo. È il bambinello che illumina le nostre fragilità e ci dona profumati ricordi di chi non c'è più. Natale è la bella notizia che aspettiamo da tempo con gli occhi alle stelle. Natale è la culla di cartone per chi dorme alla stazione."

La poesia di Natale scelta per l'occasione si compone di versi semplici, costruiti con quella retorica natalizia fatta di immagini buoniste e riferimenti al presepe che funzionano meglio nelle recite scolastiche che in un programma del mattino di Rai 2.

Leggi anche
Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana

Il conduttore, però, ha dimostrato di saper gestire anche i momenti più imprevedibili del programma. "Un messaggio che sottolinea che non è tanto importante quello che c'è sotto l'albero, ma chi c'è intorno all'albero", ha commentato Montrucchio dopo la poesia di Natale, riuscendo a dare un senso compiuto alla scena e a chiudere con eleganza un passaggio che rischiava di risultare solo imbarazzante.

