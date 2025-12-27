Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra Le note del Natale e Il primo Natale, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto di ieri sera, venerdì 26 dicembre 2025, ha continuato a far immergere i telespettatori nell'atmosfera natalizia. Su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale, mentre su Canale 5 il film Il primo Natale, con Ficarra e Picone. In access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Ecco tutti i dati Auditel.

La sfida nel Prime Time. Nella sera di Santo Stefano su Rai 1 è andato in onda Le note del Natale, evento musicale che ha visto esibirsi sul palco artisti del calibro di Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci e Arisa. L'appuntamento ha registrato 1.865.000 spettatori pari al 12.3%, vincendo la sfida degli ascolti. Anche Canale5 è rimasto in tema, proponendo il film Il primo Natale, cin Ficarra e Picone, che ha intrattenuto invece 1.992.000 spettatori con uno share del 14.1%.

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, su Rai2 è andato in onda il film La bella e la bestia che ha raggiunto 1.537.000 spettatori pari al 10.4%. Il film Papà scatenato, trasmesso su Rai 3, ha totalizzato invece 846.000 spettatori (5%). Harry Potter e la camera dei segreti in onda su Italia 1 ha intrattenuto 1.307.000 spettatori con il 9.5%, Notting Hill in onda su Rete4 ha fatto compagnia a 770.000 spettatori (5.2%). Spectre su Tv8 ha intrattenuto 396.000 spettatori (2.7%), I migliori fratelli di Crozza sul NOVE ha totalizzato 491.000 spettatori con il 3%. The Millionaire su La7 ha registrato, infine, 451.000 spettatori e il 2.8%.

Leggi anche Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale

I dati nell'Access Prime Time. Anche a Santo Stefano sono stati trasmessi i due programmi più seguiti della televisione: Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale5. Il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha registrato 4.301.000 spettatori (23.2%) dalle 20:42 alle 21:33. Il game show di Gerry Scotti e Samira Lui, invece, ha fatto compagnia a 4.721.000 spettatori pari al 25.6% dalle 20:48 alle 21:56.