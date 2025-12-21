Mara Venier a Teo Mammucari: “Come sempre mandi tutto in vacca”, siparietto alla festa di Natale vip di Spadafora

Grande festa di Natale a casa dell'ex ministro per le politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora, con un parterre di ospiti che ha trasformato il salotto dell'ex esponente del governo Conte in un vero e proprio ritrovo del gotha televisivo italiano. Ma il momento che ha scatenato le risate dei presenti è stato quando la dinamica consolidata di Domenica In si è ripresentata fuori dagli studi Rai con Mara Venier che riprende il suo co-conduttore Teo Mammucari.

Il siparietto che ricrea Domenica In

Nei video diffusi sui social dai partecipanti, si vede Teo Mammucari esibirsi al canto insieme a Domenico De Maio, che ha impugnato la chitarra per intrattenere gli ospiti. Mammucari si lascia andare alla performance quando arriva l'intervento che ricrea perfettamente l'atmosfera della trasmissione domenicale con Mara Venier che lo riprende: "Come sempre mandi tutto in vacca".

Esibizione anche per Alba Parietti, Di Maio alla chitarra

Tra gli altri momenti della serata, spicca l'esibizione di Alba Parietti che ha cantato Il tempo di morire, mentre alla chitarra c'era sempre Domenico De Maio, Direttore Educazione e Cultura presso il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, che ha un passato come cantautore con il nome d'arte di Mimì De Maio.

Il cast stellare della festa

Oltre a Mara Venier, Teo Mammucari e Alba Parietti, alla festa erano presenti numerosi volti noti del panorama televisivo e dello spettacolo italiano: da Pino Strabioli a Veronica Pivetti, passando per Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, fino allo stesso padrone di casa Vincenzo Spadafora. Da quello che traspare nei video, si è trattato di un momento di gioia e convivialità tra amici che, al di là dei ruoli pubblici e delle telecamere, si sono ritrovati insieme per festeggiare il Natale.