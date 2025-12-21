Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 21 dicembre. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle ore 19:00 con l’anteprima Che tempo che farà e dalle ore 20:00 con CTCF su NOVE.

Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 21 dicembre. Di seguito la lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle ore 19:00 con l'anteprima Che tempo che farà e dalle ore 20:00 con CTCF su NOVE.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier, insieme a Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, accoglierà nel suo salotto della domenica pomeriggio i Ricchi e Poveri che si esibiranno sulle note di Ma non tutta la vita e Il Natale degli Angeli. Sul fronte degli ospiti musicali spazio anche a Mario Biondi che si esibirà con White Christmas.

A raccontarsi tra vita e privata e carriera di fronte a Venier sarà Ornella Muti mentre Andrea Delogu e il suo maestro di ballo Nikita Perotti festeggeranno la vittoria ottenuta a Ballando con le stelle. Le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno invece il film Tutte insieme all’abbazia che sarà nel catalogo RaiPlay a partire dal 1° gennaio 2026.

Per pubblicizzare la maratona Telethon, in studio anche Luca Cordero di Montezemolo, mentre nello spazio dedicato all’attualità Venier e Cerno racconteranno il significato del presepe insieme all’editorialista Aldo Cazzullo e a monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Teo Mammucari tornerà a condurre il gioco Il Musichiere mentre Miccio fornirà i suoi consigli per preparare una perfetta tavola di Natale insieme allo chef Gianpaolo Fava.

Gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tornano in onda domenica 21 dicembre 2025 dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Ospite speciale dell’ultima puntata prima di Natale sarà Roberto Benigni, reduce dal successo dello speciale televisivo Pietro – Un uomo nel vento.

Per lo sport interverranno in studio Flavio Cobolli e Filippo Volandri, mentre per il cinema sarà ospite Christian De Sica. Tra gli invitati anche lo scrittore Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello; padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala e Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.