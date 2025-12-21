Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 21 dicembre

Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 21 dicembre. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle ore 19:00 con l’anteprima Che tempo che farà e dalle ore 20:00 con CTCF su NOVE.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Stefania Rocco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 21 dicembre. Di seguito la lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle ore 19:00 con l'anteprima Che tempo che farà e dalle ore 20:00 con CTCF su NOVE.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier, insieme a Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, accoglierà nel suo salotto della domenica pomeriggio i Ricchi e Poveri che si esibiranno sulle note di Ma non tutta la vita e Il Natale degli Angeli. Sul fronte degli ospiti musicali spazio anche a Mario Biondi che si esibirà con White Christmas.

A raccontarsi tra vita e privata e carriera di fronte a Venier sarà Ornella Muti mentre Andrea Delogu e il suo maestro di ballo Nikita Perotti festeggeranno la vittoria ottenuta a Ballando con le stelle. Le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno invece il film Tutte insieme all’abbazia che sarà nel catalogo RaiPlay a partire dal 1° gennaio 2026.

Leggi anche
Affari tuoi, salta l'appuntamento con Stefano De Martino: cambio di programmazione su Rai1

Per pubblicizzare la maratona Telethon, in studio anche Luca Cordero di Montezemolo, mentre nello spazio dedicato all’attualità Venier e Cerno racconteranno il significato del presepe insieme all’editorialista Aldo Cazzullo e a monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi. Teo Mammucari tornerà a condurre il gioco Il Musichiere mentre Miccio fornirà i suoi consigli per preparare una perfetta tavola di Natale insieme allo chef Gianpaolo Fava.

Gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tornano in onda domenica 21 dicembre 2025 dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Ospite speciale dell’ultima puntata prima di Natale sarà Roberto Benigni, reduce dal successo dello speciale televisivo Pietro – Un uomo nel vento.

Per lo sport interverranno in studio Flavio Cobolli e Filippo Volandri, mentre per il cinema sarà ospite Christian De Sica. Tra gli invitati anche lo scrittore Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello; padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; gli editorialisti di la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini; la giornalista Cecilia Sala e Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando con
le Stelle
Andrea Delogu e Nikita Perotti sono i vincitori: la classifica della puntata finale
Gli ascolti tv, la finale di Ballando con le stelle supera il 30% di share
Le pagelle di Carolyn Smith: "Nancy Brilli avrebbe meritato di più, D'Urso e Fialdini le migliori"
Andrea Delogu e Nikita Perotti salvano un programma paralizzato dai conflitti
Andrea Parrella
Barbara D'Urso terza classificata, l'ultimo messaggio: "Non riesco a essere falsa"
Caos dopo l'esibizione di Magnini: il pubblico rumoreggia contro Lucarelli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views