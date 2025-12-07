Gli ospiti di Domenica in e Che tempo che fa di domenica 7 dicembre. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle ore 19:00 con l’anteprima Che tempo che farà e dalle ore 20:00 con CTCF su NOVE.

Gli ospiti di Domenica In con Mara Venier

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roms, Mara Venier accoglierà nel suo salotto della domenica pomeriggio Amanda Lear e Andrea Delogu, in compagnia del maestro di ballo Nikita Perotti, per raccontare il suo momento delicato nella vita, dopo la morte prematura del fratello Evan, e del suo attuale percorso a Ballando con le stelle. Ospite musicale: Orietta Berti, che proporrà il suo ultimo singolo Chi ama, chiama, mentre Mogol presenterà il libro autobiografico Senza paura, la mia vita, e il cantautore Gianmarco Carroccia proporrà un medley dedicato a Lucio Battisti. Spazio allo sport con Max Biaggi. L'attualità è affidata a Tommaso Cerno, Giovanna Botteri e la psicoterapeuta Maria Rita Parsi che, con la conduttrice, torneranno sulla vicenda della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in Abruzzo.

Teo Mammucari e Mara Venier

Torna Teo Mammucari, protagonista de “Il Musichiere” e del gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, mentre in collegamento da Milano, il wedding designer Enzo Miccio commenterà la serata inaugurale della nuova stagione del Teatro alla Scala.

Gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che tempo che fa

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback tornano domenica 7 dicembre 2025 dalle 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+. Ospiti della decima puntata: Sara Errani e Jasmine Paolini, Alessandro Preziosi, Vincenzo Salemme, Michelangelo Pistoletto, Antonio Scurati, Aldo Cazzullo, Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Francesco Costa, Roberto Burioni, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Giucas Casella.

Sara Errani e Jasmine Paolini saranno il simbolo dell'oro olimpico della storia del tennis italiano. E ancora: Alessandro Preziosi parlerà del successo di Sandokan, in cui interpreta il corsaro portoghese Yanez de Gomera; Vincenzo Salemme racconterà Ogni promessa è debito, lo spettacolo che ha portato a teatro, da lui scritto, diretto e interpretato. A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con Che tempo che fa – il Tavolo con: Vincenzo Salemme, Alessia Marcuzzi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Roberto Giacobbo, Nino Frassica, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono e Giucas Casella.