Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 22 e domenica 23 novembre in tv

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 22 e domenica 23 novembre 2025. Tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio nel weekend.

Sabato 22 e domenica 23 novembre riaprono i salotti televisivi di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio. Nel weekend tornano in tv Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa, i programmi che intrattengono i telespettatori di Canale5, Rai 1 e il NOVE con tanti ospiti e dichiarazioni esclusive. Ecco chi saranno i protagonisti nelle nuove puntate del weekend.

Gli ospiti di Verissimo sabato 22 e domenica 23 novembre

Sabato 22 novembre, dalle ore 16.30, su Canale5, Silvia Toffanin a Verissimo ospiterà per un'intensa intervista Bianca Atzei, la cantante e volto televisivo che sta affrontando un periodo complesso della sua vita. Andrà in onda anche la prima intervista per Verissimo della leggenda del tennis Boris Becker. Silvia Toffanin avrà poi in studio Alfonso Signorini, in uscita con il suo primo romanzo "Amami quanto io t’amo", Iva Zanicchi, Pamela Petrarolo eMartina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello del 2019 che, nei mesi scorsi, è stata sottoposta a un trapianto di cuore.

Nella puntata di domenica 23 novembre, dalle ore 16 su Canale5, ci sarà in studio Elena Sofia Ricci. Poi Silvia Toffanin intervisterà Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi e, a un mese dalla nascita della loro piccola Clara Isabel, anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Per parlare della vicenda che vede protagonista il padre Vittorio Sgarbi, tornerà in studio sua figlia Evelina. Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Pietro Orlandi per un aggiornamento sulle nuove piste e documenti spuntati nelle ultime settimane sulla scomparsa, risalente a 42 anni fa, di sua sorella Emanuela. Infine, andrà in onda l'intervista ad Alessandra Cuevas.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

IN AGGIORNAMENTO. Domenica 23 novembre, dalle 14 su Rai 1, torna il varietà di Mara Venier. La conduttrice accoglierà a Domenica In protagonisti di attualità, grandi nomi e i talenti del mondo dello spettacolo: gli ospiti non sono ancora stati annunciati.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa il 23 novembre

IN AGGIORNAMENTO. Nella puntata di Che tempo che fa, in programma per domenica 23 novembre dalle 19.30 sul NOVE, Fabio Fazio avrà in studio il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo.