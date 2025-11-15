Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 15 e domenica 16 novembre in tv

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 15 e domenica 16 novembre. Tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio nel weekend.

Comincia oggi il nuovo weekend televisivo che ogni settimana offre ai telespettatori interviste esclusive ai personaggi dello spettacolo, dello sport e non solo. Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa tornano in tv sabato 15 e domenica 16 novembre: Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio accoglieranno nei loro salotti tanti ospiti. Il talk di Canale5 trasmetterà, tra le varie, l'ultima intervista fatta a Beppe Vessicchio, direttore d'orchestra e volto televisivo morto l'8 novembre a 69 anni. Ecco tutti i nomi protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 15 e domenica 16 novembre

Sabato, alle ore 16.30, Silvia Toffanin accoglierà in studio a Verissimo Edwige Fenech, tornata al cinema con il film Il Maestro. Intervisterà poi Cesara Buonamici, la coppia formata da Briga e Arianna Montefiori, in attesa del loro primo figlio, e quella composta da Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che dopo la fine delle loro relaizoni con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, hanno deciso di viversi quella frequentazione interrotta a Uomini e Donne. Nella puntata di sabato, Verissimo ricorderà il maestro Beppe Vessicchio, scomparso sabato scorso a 69 anni, con l’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin. Infine, sarà ospite Sevda Erginci, l’attrice che interpreta Zeynep nella serie Forbidden Fruit.

Domenica, dalle ore 16 su Canale5, Silvia Toffanin accoglierà in studio Enrica Bonaccorti, che parlerà per la prima volta in televisione del problema di salute che l’ha colpita nei mesi scorsi, poi Evelina Sgarbi che tornerà in studio per commentare le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in tv da suo padre Vittorio. E ancora a Verissimo arriverà Gabriele Corsi, e anche di Tina Cipollari. Sarà ospite della puntata Viviana Pifferi, con il figlio Cristian, e Federica Pambianchi, mamma di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna scomparso nel nulla nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

IN AGGIORNAMENTO. Non sono ancora stati resi pubblici i nomi degli ospiti della puntata di Domenica In del 16 novembre 2025.

Gli ospiti di Che tempo che fa di domenica 16 novembre

IN AGGIORNAMENTO. Nella prossima puntata di Che tempo che fa, in programma sul NOVE domenica 16 novembre, dalle 19.30, Fabio Fazio avrà in studio Renato Zero.