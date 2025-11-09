Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa domenica 9 novembre: tutte le interviste

Chi sono gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa oggi, domenica 9 novembre. Mara Venier intervisterà volti noti della musica e del cinema, così come Silvia Toffanin: da Fazio arrivano Verdone e Favino, tutti i nomi.

La domenica in televisione è sempre ricca di intrattenimento e anche oggi, 9 novembre 2025, nei salotti televisivi di Mara Venier, Silvia Toffanin e Fabio Fazio sono attesi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. A Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa arrivano volti noti del panorama musicale e del cinema: ecco chi intervisteranno i conduttori e le conduttrice della domenica in tv.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In è il primo programma del pomeriggio che offre intrattenimento e temi di approfondimento ai telespettatori. Dalle 14 su Rai 1 Mara Venier accoglierà in studio ospiti dal mondo della musica, del cinema e dell'attualità. Tra i protagonisti della puntata Luca Argentero e Valentina Lodovini che presenteranno il film ‘Una famiglia sottosopra', poi Gianluca Gazzoli, conduttore di Sanremo Giovani, poi Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica che commenteranno le notizie della settimana. Per la parentesi musica, ci saranno Andrea Sannino e Matteo Bocelli. Completeranno la puntata Teo Mammucari con il gioco telefonico ‘La cassaforte di Domenica In' ed Enzo Miccio con un omaggio all'icona della musica italiana, Mina.

Gli ospiti di Verissimo oggi

Dalle ore 16.00, su Canale5, è in programma Verissimo, il talk di Silvia Toffanin che vedrà tra gli ospiti Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, al via, da mercoledì 12 novembre con lo show dal titolo Gigi e Vanessa insieme. Protagonisti di intense interviste saranno anche Max Giusti, Valentina Persia, Fiordaliso e Leopoldo Mastelloni. Tornerà in studio Evelina Sgarbi con gli ultimi sviluppi e aggiornamenti sulla vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio. Infine è in programma la testimonianza di Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage familiare avvenuta a Cisterna di Latina nel febbraio 2018.

Gli ospiti di Che Tempo Che Fa sul NOVE

Domenica 9 novembre 2025, dalle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+, è in programma Che tempo che fa. Fabio Fazio nell'appuntamento di stasera intervisterà Carlo Verdone, poi Pierfrancesco Favino, protagonista del film "Il Maestro", diretto da Andrea Di Stefano. E ancora Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno vissuto il loro primo anno da genitori. In studio, tra gli ospiti, anche Paolo Giordano, Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Francesco Costa, Nello Scavo, Roberto Burioni, Franco Locatelli, Luca Mercalli.

Chiuderà come da tradizione l'appuntamento con "Il Tavolo", dietro al quale ci saranno Alessia Marcuzzi, Mara Maionchi, Nek, Nino Frassica, Enzo Miccio, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Raul Cremona, Ubaldo Pantani, Diego Abatantuono, Federica Pellegrini e Matteo Giunta e Giucas Casella.