Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa: sabato 29 e domenica 30 novembre in tv

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che tempo che fa di sabato 29 e domenica 30 novembre: tutti i protagonisti dei salotti di Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio.

Ritornano in tv Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio nel weekend di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Verissimo su Canale5, Domenica In su Rai1 e Che tempo che fa sul NOVE si riempiranno di ospiti che con le loro interviste e contenuti esclusivi entreranno nelle case degli italiani per regalare intrattenimento. Ecco tutti i protagonisti del weekend in tv.

Gli ospiti di Verissimo sabato 29 e domenica 30 novembre

Nella puntata di Verissimo di sabato 29 novembre, dalle 16.30 su Canale5, Silvia Toffanin avrà in studio Benedetta Porcaroli per un'intervista inedita. Per ricordare Ornella Vanoni, sarà poi in studio il suo grande amico Mario Lavezzi. Inoltre, saranno ospiti della puntata Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani. Nel corso della puntata, spazio anche a Ece Uslu, l’attrice che interpreta il personaggio di Sumro nella serie di Canale 5 La notte nel cuore.

Nell'appuntamento di domenica, dalle 16 su Canale5, i Pooh saranno ospiti di Verissimo per festeggiare i 60 anni di carriera. Dopo aver dichiarato pubblicamente di aver programmato la sua morte prima del compimento degli 80 anni, Diego Dalla Palma sarà in studio per spiegare la sua decisione. E ancora, tra gli ospiti, Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, poi la coppia formata da Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e anche Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide, il ragazzo finito in coma dal 2022 dopo un pestaggio avvenuto a Crotone per scambio di persona.

Gli ospiti di Domenica In

Mara Venier nella puntata di Domenica In, dalle 14 su Rai 1, accoglierà in studio volti dell'attualità e del mondo dello spettacolo. Il varietà regala una domenica pomeriggio ricca di ospiti, interviste, musica e intrattenimento ai telespettatori: tra i protagonisti della puntata, stando all'anticipazione di Davide Maggio, ci sarà Can Yaman che presenterà la serie Sandokan, in partenza da lunedì 1 dicembre.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio torna con una nuova di Che tempo che fa domenica 30 novembre, dalle 19.30 sul canale NOVE. Tra gli ospiti annunciati sul profilo X del programma, Loredana Bertè.