Belve 2025: chi sono gli ospiti della quinta puntata di martedì 2 dicembre, c’è una sorpresa

Torna martedì 2 dicembre 2025, in prima serata su Rai2, un nuovo appuntamento con Belve. Il programma di Francesca Fagnani, diventato uno dei format più riconoscibili della tv italiana, riporta la giornalista sul suo iconico sgabello per una serie di faccia a faccia senza filtri con personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura pop. Nella quinta e ultima puntata arriveranno Stefania Sandrelli, Fabio Fognini, Sabrina Salerno e Maria De Filippi, che verrà finalmente intervistata dopo essere stata accolta come ospite speciale già nel corso delle scorse puntate.

Gli ospiti della quinta puntata di Belve

Nella nuova puntata, in onda martedì 2 dicembre alle 21.20 su Rai2 e disponibile anche su RaiPlay, Francesca Fagnani ospiterà tre volti molto diversi tra loro ma uniti dalla volontà di mettersi in gioco. A sedersi sullo sgabello ci saranno Stefania Sandrelli, una delle attrici più amate del cinema italiano; Fabio Fognini, volto simbolo del tennis nazionale; e Sabrina Salerno, icona pop degli anni ’80 e ancora oggi amatissima dal pubblico. Come da tradizione, Fagnani porterà avanti conversazioni dirette, schiette e spesso irriverenti, tratto distintivo del programma che negli anni ha contribuito al suo successo. Gli ospiti si confronteranno su carriera, contraddizioni, vita privata e momenti difficili, in un clima che alterna tensione, ironia e autenticità. Ultima attesissima ospite sarà poi Maria De Filippi.

L’atteso faccia a faccia tra Fagnani e Maria De Filippi

La puntata ospiterà anche un momento speciale: Francesca Fagnani intervisterà Maria De Filippi. Per l’ultima puntata della stagione, la conduttrice di Belve torna sullo sgabello per dialogare con una delle figure più influenti della tv italiana, dopo averla accolta come ospite speciale giù nelle puntate precedenti, realizzando insieme a lei sketch simpatici che sono diventati presto virali sul web. L’incontro tra le due è annunciato come uno dei momenti più emozionanti: un confronto raro tra due conduttrici che hanno segnato modi diversi di fare televisione.