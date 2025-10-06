Maria De Filippi entra nel cast di Belve con Francesca Fagnani: sarà una presenza fissa

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Maria De Filippi non sarà solo ospite di Belve ma presenza fissa in tutte e sette le puntate. Si tratta di un’operazione che potrebbe creare un ponte inedito tra Rai e Mediaset.

Dopo le indiscrezioni lanciate da AdnKronos, che parlavano di una sua partecipazione come ospite di una puntata, arriva un retroscena più succoso a firma di Hit, lo pseudonimo esperto di tv, che per AffariItaliani spiega che Maria De Filippi "non sarà ospite di una sola puntata di Belve, ma sarà una presenza fissa del programma". Quindi, Francesca Fagnani avrebbe messo in piedi un vero e proprio colpaccio per la nuova stagione di Belve.

Il ruolo di Maria De Filippi nella nuova edizione di Belve

C'è grande curiosità: il ruolo di Maria De Filippi nella nuova edizione di Belve potrebbe essere quello di una presenza "altra" rispetto a Francesca Fagnani. Si legge ancora nel retroscena: "si saranno inventate o si staranno inventando qualcosa di particolare". Se non dovesse inserirsi nelle interviste faccia a faccia con Francesca Fagnani, cosa che ci sentiamo di escludere, forse il suo ruolo potrebbe essere quello di una sorta di commento editoriale alle stesse interviste, o su un tema sempre diverso. Quello che pare definito è la sua presenza in tutte e sette le puntate previste.

Quando comincia Belve su Rai2

Martedì 28 ottobre, in prima tv su Rai2, ci sarà la prima puntata di Belve. Il programma andrà avanti per sette settimane fino al 9 dicembre 2025. Un appuntamento che quest'anno si preannuncia ancora più imperdibile, con la promessa di rivelare dinamiche e retroscena che potrebbero ridefinire i confini del programma stesso. L'ingresso di Maria De Filippi nel programma di Rai2 rappresenta molto più di un semplice colpo di scena televisivo. È un'operazione che testimonia la capacità della Fagnani di attrarre personalità del calibro della regina di Mediaset, creando un ponte inedito tra le due emittenti storicamente rivali. Vedere la De Filippi in una veste diversa da quella a cui siamo abituati, lontana dai suoi programmi e dal suo territorio naturale, potrebbe offrire al pubblico uno sguardo nuovo e una sfida inedita alla stessa grande professionista della tv.