Belve 2025, le ospiti delle prima puntata: Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo

Apartire da martedì 28 ottobre 2025, su Rai2 torna Belve con la sua sesta stagione, a cui seguirà anche lo spin off di Belve Crime. Francesca Fagnani per la prima puntata ha intervistato tre donne, diversissime l’una dall’altra: chi sono le tre ospiti. In studio, poi, ci sarà anche Maria De Filippi.

Martedì 28 ottobre riparte Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani arrivato alla sua sesta stagione. L'appuntamento è, come di consueto, a inizio settimana, con cinque puntate a partire dalle 21:20. Ad accomodarsi sull'ormai iconico sgabello per la prima puntata saranno Isabella Rossellini, Belen Rodriguez e Rita De Crescenzo. Sorpresa di quest'anno è la presenza di Maria De Filippi che si prepara ad una partecipazione inedita, come raccontato anche da Fanpage.

Chi sono le ospiti della prima puntata

Si riparte, quindi, con le interviste più scomode del piccolo schermo, quelle in cui la giornalista Francesca Fagnani si confronta con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume, ma anche della cronaca. Gli ospiti, scelti per le loro personalità, oltre che per la loro storia lasciano che la conduttrice affondi nel loro vissuto con le domande più pungenti che, spesso, non lasciano altra scelta che una risposta schietta tanto quanto il quesito che gli è stato rivolto. Protagoniste di questa prima puntata, tre donne l'una più distante dall'altra: un'icona del cinema come Isabella Rossellini, una star della TV come Belen Rodriguez e, infine, come anticipato da Fanpage un personaggio tanto divisivo quanto conosciuto, proveniente dal mondo dei social, come Rita De Crescenzo. Una ripartenza scoppiettante per la giornalista che, ormai, è diventata un punto di riferimento nel palinsesto di Rai2.

Ritorna Belve Crime

Grande ritorno, dopo le puntate dello scorso anno, di Belve Crime lo spin off della trasmissione di Fagnani dedicata ai casi di cronaca più efferati degli ultimi anni e che hanno maggiormente colpito l'opinione pubblica. Al momento, però, non sono emerse notizie sui possibili protagonisti della trasmissione. Lo scorso anno, la puntata dedicata a Massimo Bossetti, intervistato dalla giornalista, è stata una delle più seguite del programma che, tra l'altro, godeva anche della presenza di Stefano Nazzi, l'ormai arcinoto giornalista il cui podcast, Indagini, è tra i più ascoltati d'Italia.