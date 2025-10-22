Rita De Crescenzo ospite a Belve: Francesca Fagnani porta la tiktoker su Rai2

Rita De Crescenzo ospite della nuova stagione di Belve. Fanpage.it è in grado di anticipare che la tiktoker napoletana sta registrando in queste ore negli studi Rai. “Mi tremano le gambe”, ha scritto prima di entrare.

"Mi tremano le gambe". È la reazione di Rita De Crescenzo all'idea di incontrare Francesca Fagnani. Proprio così: Fanpage.it è in grado di anticipare la partecipazione di Rita De Crescenzo alla nuova stagione di Belve. La tiktoker napoletana sta registrando in questo momento negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, confermando l'intuito di Francesca Fagnani nel portare nel suo programma uno dei fenomeni social più discussi del momento.

L'annuncio social: dall'emozione al timore

La diva di Napoli non ha nascosto l'emozione per questa nuova avventura televisiva. Sin dalle prime ore della mattina ha avvisato i suoi follower su TikTok di un "appuntamento molto importante", senza però svelare troppo. Nelle storie successive, però, Rita ha lasciato una serie di indizi. Prima, si è mostrata mentre pranzava da Figo Talenti a Roma, ristorante che si trova a pochi minuti dagli studi dove si registra Belve. Poi, il momento decisivo: l'ingresso nell'auto NCC che l'avrebbe portata davanti alle telecamere Rai. A fare da colonna sonora, non una scelta casuale: Strada Facendo di Claudio Baglioni. La didascalia che accompagnava il video non lasciava spazio a interpretazioni: "Mi tremano le gambe".

Rita De Crescenzo poco prima di entrare negli studi di Belve

La belva perfetta per Francesca Fagnani

La scelta di Rita De Crescenzo per Belve non sorprende. La tiktoker rappresenta tutto ciò che il programma di Francesca Fagnani cerca nei suoi ospiti: autenticità senza filtri, capacità di dividere l'opinione pubblica e, soprattutto, una storia personale che mescola contraddizioni, riscatto sociale e provocazione. Rita De Crescenzo è, in questo momento, la belva per eccellenza. E Fagnani non se l'è lasciata sfuggire.

Cosa aspettarsi dall'intervista

Se c'è una certezza riguardo a Belve, è che nessuno esce indenne dalla poltrona di Francesca Fagnani. Il personaggio di Rita De Crescenzo è sempre in bilico tra folklore, trash e volgarità, talvolta anche tra legale e illegale. Un personaggio che è riuscito più volte a sfondare gli argini della cronaca locale con la questione Roccaraso, con la presunta candidatura in politica, con le liti a distanza con l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, sua storica controparte sui social. La carne da mettere al fuoco, insomma, non mancherà.