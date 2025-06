video suggerito

Francesca Fagnani risponde a Fabrizio Corona: "Non è vero che abbiamo pagato Bossetti per Belve Crime" Nell'ultima puntata del suo podcast, Fabrizio Corona aveva accusato la Rai di aver pagato Massimo Bossetti per la sua partecipazione a Belve Crime. Sia Francesca Fagnani che la società di produzione Freemantle ha smentito categoricamente le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi.

Nell'ultima puntata del suo podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha criticato la Rai per aver mandato in onda l'intervista a Massimo Bossetti, accusando il servizio pubblico di avergli versato una grossa cifra per la sua partecipazione a Belve Crime. Francesca Fagnani, conduttrice dello show di Rai2, e Freemantle, hanno smentito categoricamente le dichiarazioni di Corona.

Fabrizio Corona: "Bossetti è stato pagato dalla Rai, cifra a quattro zeri"

Tema dell'ultima puntata del podcast Falsissimo è stata l'ospitata di Massimo Bossetti a Belve Crime, spin off di Belve condotto da Francesca Fagnani. Corona ha aspramente criticato la scelta delle rete di "mandarlo in onda", specificando che "la cosa peggiore che fa la Rai è che lo paga". Sostiene, poi, che gli sia stato versato un cospicuo compenso (informazione che gli sarebbe stata riferita da una fonte interna alla sicurezza del carcere di Bollate): "Massimo Bossetti non ha preso 140mila euro, ma ha preso una grandissima cifra, sicuramente a quattro zeri"

Fagnani smentisce Corona sul compenso a Bossetti: "Non è vero"

Non è tardata ad arrivare la replica della società di produzione di Belve Crime, che ha diffuso una nota riguardante le dichiarazioni presenti a Falsissimo:

In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma Belve. Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell'azienda e della giornalista Francesca Fagnani.

Poco dopo la pubblicazione del podcast, su X in tanti avevano commentato la questione legata al presunto compenso di Massimo Bossetti. Un utente ha taggato la conduttrice chiedendole di smentire. "Non è assolutamente vero, ci mancherebbe" è stata la risposta di Fagnani.