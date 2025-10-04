Maria De Filippi a Belve, l’indiscrezione: “Francesca Fagnani l’ha convinta dopo anni di corteggiamenti”

Maria De Filippi potrebbe presto sedersi davanti a Francesca Fagnani a Belve. Dopo anni di tentativi e corteggiamenti, la conduttrice del celebre programma in onda su Rai 2 sarebbe infatti riuscita a convincere la regina di Canale 5 a partecipare al suo programma. L’indiscrezione, riportata da Adnkronos, parla di un “sì” arrivato in vista della nuova stagione del talk show, che tornerà in onda a partire dal 28 ottobre.

Maria De Filippi ospite a Belve, l'indiscrezione

Al momento, né Francesca Fagnani né Maria De Filippi – entrambe note per la loro riservatezza – hanno confermato o smentito la notizia. Ma, secondo fonti vicine alla produzione, la trattativa sarebbe ormai a un passo dalla conclusione e l’ospitata della conduttrice sarebbe in cantiere da tempo. Già lo scorso anno Fagnani aveva espresso apertamente il desiderio di avere la padrona di casa di Amici e C’è posta per te tra le sue ospiti. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, aveva raccontato: "Proprio perché sono sua grande fan, mi piacerebbe Maria De Filippi, una donna che da più di vent’anni sa intercettare il gusto del pubblico. Chi fa il 30 per cento ancora oggi, con un pubblico disperso su mille reti e piattaforme, vuol dire che capisce qualcosa in più delle persone".

A giocare un ruolo fondamentale nelle trattative sarebbe stato il recente incontro tra le due donne ad Amici, dove Fagnani è apparsa come ospite nella prima puntata della nuova stagione. Un fatto che potrebbe aver riacceso i contatti e spianato la strada alla tanto attesa intervista. Se l’indiscrezione dovesse trovare conferma, si tratterebbe di un vero colpaccio per Belve: un faccia a faccia tra due delle conduttrici più influenti della televisione italiana, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico come pochi altri.

La nuova edizione di Belve in onda dal 28 ottobre

La nuova edizione di Belve, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare in prima serata su Rai2 martedì 28 ottobre alle 21.20. Come già avvenuto nella precedente stagione televisiva, il primo ciclo di interviste ai personaggi noti dovrebbe essere seguito da una o più puntate di Belve Crime, dedicate ai protagonisti della cronaca.