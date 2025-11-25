Maria De Filippi: “Gioco a burraco online con il soprannome Cattivik”, e con Fagnani prende in giro uno sfidante

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche nella puntata del 25 novembre di Belve, ospite speciale Maria De Filippi. Stasera, a differenza delle altre volte, la celebre conduttrice Mediaset ha intrattenuto per pochi minuti i telespettatori con Francesca Fagnani, parlando della sua passione per il burraco. Gioca online quasi tutti i giorni, anche per due ore di fila, e nello studio di Belve, con il suo tablet, si è resa protagonista di un botta e risposta contro un suo sfidante, uno sconosciuto. "Tutte la conosciamo come MDF, Maria sanguinaria. Questo vale fino alle 23, dopo diventa un'altra cosa. Con un altro nome si aggira per la rete" ha scherzato Francesca Fagnani chiamandola in studio.

Maria De Filippi, seduta di faccia alla collega, ha così raccontato: "Dalle 23 divento Cattivik. Un soprannome che mi hanno dato in ufficio, perché un giorno giravo per l'ufficio in redazione. Una persona che era con me da tanti anni, stava guardando le foto di Brad Pitt. Io le dissi "Beh, tempi morti?". E a quel punto sono diventata Cattivik". Questo soprannome è diventato anche il suo nickname per il burraco online, gioco con cui si diverte. "Con questo nome gioco a Burraco online. Io ho la corona con un cuore vicino. Poi ci sono i coronati veri che hanno vicino cose più importanti di me. Gioco tante ore, anche per due ore di fila, contro sconosciuti. Gioco fino a che non cascano gli occhi", ha svelato prima di mostrare alla Fagnani come si sviluppa il gioco, sul suo tablet.

Insieme, con il tablet, sono entrate in un tavolo virtuale contro uno sconosciuto. "Ma non lo può insultare?" ha chiesto Fagnani alla De Filippi. "Guarda che sono molto brava" ha scritto, allora, la conduttrice a uno sfidante. "E mo vediamo il fenomeno" ha risposto lo sconosciuto. "Fenomeno sarai tu?", ha continuato De Filippi. "Scrivi, manco l’italiano", "Guarda hai dimenticato l’apostrofo mo questo ci fa il cu*o", hanno continuato. Il botta e risposta è proseguito fino a quando la Fagnani ha costretto Maria De Filippi a presentarsi allo sconosciuto, il quale però, davanti al messaggio "Sono Maria De Filippi", ha risposto: "E io sono il Papa".