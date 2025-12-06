Sant’Ambrogio 2025, gli eventi in programma il 7 e l’8 dicembre a Milano per la festa del patrono

Piazza Duomo a Milano

Come ogni anno, il 7 dicembre Milano si prepara a festeggiare Sant’Ambrogio, il santo patrono della città che, secondo la leggenda popolare, sconfisse il demonio con un calcio. Per celebrarlo, si celebra la messa nella basilica che porta il suo nome dove, tra l'altro, sono anche conservate le spoglie del santo.

Lo stesso giorno si svolgerà anche la cerimonia per la consegna degli Ambrogini d'Oro e la prima al Teatro alla Scala. Ecco quali sono tutti gli eventi in programma per il 7 e l'8 dicembre 2025 a Milano.

La prima al Teatro alla Scala

Teatro alla Scala di Milano

Dove si svolgerà: Teatro alla Scala

Orario: 18:00

Costi: da 130 euro

La prima della Scala, come di consueto, si terrà il 7 dicembre al Teatro alla Scala. Quest'anno la stagione aprirà con l'opera "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Šostakovič. I biglietti, che partono da un costo di 130 euro, sono già tutti esauriti.

Fiera "Oh Bej! Oh Bej!"

Dove si svolgerà: Castello Sforzesco

Orario: dalle 8:30 alle 21:00

Costi: gratuito

La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! è il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio a Milano. Questa manifestazione, che da cinque secoli anticipa il Natale milanese con dolci, sorprese e curiosità, si svolge dal 5 all'8 dicembre nelle aree circostanti il Castello Sforzesco e Parco Sempione. Qui si potranno trovare diversi mercatini di artigianato locale, dolci, giocattoli, fiori, libri e altri oggetti.

Consegna degli Ambrogini d'Oro

La cerimonia degli Ambrogini d’Oro

Dove si svolgerà: Teatro Dal Verme

Orario: 10:30

Costi: gratuito

Sabato 7 dicembre, come da tradizione, saranno consegnati anche gli Ambrogini d'Oro dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a diverse persone che si sono distinte nella città di Milano. La cerimonia, fissata alle ore 10:30 al Teatro Dal Verme che si trova in via San Giovanni sul Muro 2, è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Artigiano in Fiera

Artigiano in Fiera

Dove si svolgerà: Fieramilano Rho

Orario: dalle 10:00 alle 22:30

Costi: gratuito

Dal 6 fino al 14 dicembre 2025 si potrà entrare negli spazi di Fieramilano Rho per l'Artigiano in Fiera. All'interno ci saranno nove padiglioni che ospiteranno oltre 2.800 artigiani da circa novanta Paesi del mondo. Ci saranno inoltre 30 ristoranti e 20 aree dedicate al gusto dove sarà possibile assaggiare diverse ricette. La fiera è aperta tutti i giorni dalle 10:oo alle 22:30 e l'ingresso è gratuito.