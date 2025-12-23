Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana

Martedì 23 dicembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda Cena di Natale – La festa della cucina italiana, l'appuntamento pre natalizio con Antonella Clerici, in cui si esalteranno le prelibatezze della nostra cucina, soffermandosi sulle tradizioni di Natale che attraversano tutta Italia. Al centro dello studio, infatti, sarà allestita una tavola imbandita sulla quale arriveranno i piatti preparati dai volti noti della cucina di È sempre mezzogiorno, ma in studio arriveranno anche chef che parleranno del patrimonio culinario italiano. Tanti anche gli ospiti dello spettacolo.

Gli ospiti di Antonella Clerici su Rai 1

Come anticipato, non mancheranno protagonisti del mondo del piccolo schermo, che potranno arricchire la serata di momenti di festa. Ci sarà Al Bano con il Piccolo Coro dell'Antoniano e il Piccolo Coro di Caivano, ci sarà Clementino, Carlo Conti e ancora Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi e anche Belen Rodriguez. Tanti, poi, i nomi del mondo della cucina che saluteranno Antonella Clerici da Massimo Bottura ad Antonino Cannavacciuolo, passando per Salvatore De Riso, e la presidente del comitato promotore cucina italiana a patrimonio UNESCO.

Cosa vedremo durante la puntata di Cena di Natale

L'evento è nato per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco, con un'attenzione al menù delle festività, con simboli del folklore di ogni regione, con un occhio attento anche alle tradizioni. Lo studio, addobbato appositamente per Natale, sarà la casa in cui Antonella Clerici accoglierà i suoi ospiti, avviando così le festività natalizie. Tra racconti culinari, ricordi degli ospiti in studio, momenti di divertimento e comicità, oltre che collegamenti con personaggi iconici del mondo Rai, la serata nasce con l'obiettivo di celebrare un riconoscimento, ma anche di far trascorrere al pubblico a casa una serata spensierata.