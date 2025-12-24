Ascolti tv 23 dicembre: chi ha vinto tra Cena di Natale e Io sono Farah, i dati de La Ruota e Affari Tuoi

Gli ascolti tv di martedì 23 dicembre. Su Rai1 è andato in onda lo show Cena di Natale, su Canale 5 la soap Io sono Farah.

Gli ascolti tv di martedì 23 dicembre. Con l'inizio delle festività natalizie anche il palinsesto fa un cambio di passo e propone programmi che possano intrattenere il pubblico, ma anche abbracciare l'atmosfera delle feste. Su Rai1 è andato in onda lo show Cena di Natale, condotto da Antonella Clerici, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con la soap turca Io sono Farah. Nell'access prime time continua, invece, la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Cena di Natale e Io sono Farah

La settimana delle festività natalizie è ufficialmente iniziata e la sera dell'antivigilia, come è accaduto anche gli anni scorsi, su Rai1 è stato allestito uno show per accompagnare gli italiani nei vari festeggiamenti. In occasione del riconoscimento della cucina italiana patrimonio immateriale dell'umanità, Antonella Clerici padrona di casa dello show Cena di Natale, ha accolto i suoi ospiti parlando di tradizioni culinarie e tanto altro, conquistando 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5, invece, proseguono le puntate di Io Sono Farah, la soap turca che ha appassionato il pubblico Mediaset, registrando 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%, qualche migliaio di telespettatori in più rispetto alla rete ammiraglia Rai, che però la supera in share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Rai2 Uno Rosso è stato visto da 828.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada è stata la scelta di 1.289.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rai3 Gloria è stato visto da 640.000 spettatori e il 3.6% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 631.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Tutto Trump – Un Anno da Presidente ha raggiunto 659.000 spettatori e il 3.9% di share. Su Tv8 A Merry Royal Christmas ha ottenuto 385.000 spettatori e il 2.2% di share. Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 571.000 spettatori con il 3.6%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Rai1 prosegue lungo la scia degli ascolti standard e si attesta infatti sui 4.474.000 spettatori con il 22.7% di share, mentre Mediaset gongola per i risultati portati a casa da Gerry Scotti che non cede di un millimetro e, al momento, si attesta come show più visto del palinsesto tv con i suoi 5.481.000 spettatori pari al 27.9% di share.