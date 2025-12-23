Programmi TV a Natale e Capodanno 2025/2026: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione

Che cosa prevede il palinsesto televisivo Rai e Mediaset per le festività natalizie: tra programmi, concerti e film, ecco cosa andrà in onda nei giorni da Natale fino a Capodanno.

Saranno musica, concerti, soap opera, grandi classici tra cartoni animati e film, e programmi di intrattenimento a occupare il palinsesto televisivo delle reti Rai e Mediaset nei giorni che andranno da Natale a Capodanno 2025/2026. Le principali reti televisive italiane hanno già calendarizzato gli eventi previsti nelle giornate conclusive del 2025 per tenere accesi i principali canali durante il periodo festivo. Di seguito una guida completa.

Palinsesti Rai di Natale e Capodanno

Rai1, nel giorno della Vigilia, h24 dicembre, a in programma il primo concerto alle 10.40. Andrà in onda il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2025. Nel pomeriggio, dalle 16.40, è poi programmato Zecchino d'Oro – La magia della Vigilia. In prima serata, sempre su Rai1, andrà in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV.

La programmazione natalizia prevista per giovedì 25 dicembre su Rai1 comincerà con il tradizionale Concerto di Natale dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, in onda a partire dalle ore 12.25 dopo la benedizione Urbi et Orbi del Papa. In prima serata, invece, Rai1 trasmetterà lo speciale Stanotte a…Torino, con Alberto Angela. Per la prima serata del 31 dicembre, invece, è prevista la messa in onda de L'anno che verrà che traghetterà gli spettatori nel 2026.

Leggi anche Cartoni in tv a Natale 2025: la programmazione Rai e Mediaset

Il concerto di Natale ad Assisi

Giovedì 25 dicembre, a partire dalle ore 12.25, andrà in onda su Rai1 il Concerto di Natale dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, giunto alla sua 40esima edizione. A salire sul palco saranno Noemi, Carlo Vistoli e Lucie Horsch, accompagnati dal “Coro Maghini” e dal Coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, presieduto dal direttore William Eddins. A salire sul palco saranno Noemi, Carlo Vistoli e Lucie Horsch, accompagnati dal “Coro Maghini” e dal Coro di voci bianche “I Piccoli Musici”, presieduto dal direttore William Eddins. La cantante si esibirà sulle note di due grandi classici: “Bianco Natale (White Christmas)” di Irving Berlin e “Happy Xmas (War is over)” di John Lennon e Yoko Ono. Il controtenore canterà invece due arie di Handel, mentre la flautista Lucie Horsch suonerà “Concerto per flautino in do maggiore RV 443”, l’“Adagio” , l’“Allegro” e infine, “Auld Lang Syne”, brano appartenente alla tradizione popolare scozzese.

Stanotte a…Torino di Alberto Angela

In prima serata su Rai 1, nella sera di Natale, 25 dicembre, andrà in onda Stanotte a…Torino di Alberto Angela. Il divulgatore scientifico e conduttore televisivo porterà i telespettatori in un viaggio lungo il capoluogo sabaudo: dai primati ai tesori inestimabili, mostrerà testimonianze dei tanti momenti storici in cui Torino è stata al centro della scena internazionale.

L'anno che verrà a Capodanno su Rai1

Il Capodanno televisivo di Rai 1, L'anno che verrà, sarà condotto da Marco Liorni che accompagnerà il pubblico italiano nella notte tra il 31 dicembre 2025 e l'1 gennaio 2026 con musica e intrattenimento. Andrà in onda subito dopo il consueto Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica e sarà in scena dal lungomare di Catanzaro. All'evento parteciperanno tantissimi artisti, da Alex Britti e Anna Oxa a Diodato, Malgioglio, Sal Da Vinci, Orietta Berti e Big Mama.

La programmazione di Rai2 per le festività

Rai2 ha riservato numerosi titoli per le festività natalizie. Martedì 23 dicembre, in prima visione, è programmata la fiaba Uno rosso con Dwayne Johnson alle prese con il salvataggio di Babbo Natale. Per la vigilia ha programmato Il Natale di Mrs. Miracle alle ore 19 e Canto di Natale di Topolino e L'albero di Natale di Pluto dalle 21 alle 21.30. In prima serata, invece, andrà in onda Zootropolis. Il 25 dicembre la prima serata di Rai2 sarà dedicata a Il ritorno di Mary Poppins. Mercoledì 31 dicembre è programmato un classico dell’animazione Disney, Lilli e il vagabondo.

23 dicembre, 21.30: Uno rosso

24 dicembre, 21.30: Zootropolis

25 dicembre, 21.30: Il ritorno di Mary Poppins

31 dicembre, 21.30: Lilli e il Vagabondo

Natale e Capodanno su Rai3

Anche Rai3 ha in programma titoli a tema per le festività. Lunedì 22 dicembre è programmato in prima serata Tutti insieme appassionatamente, nella sera di Natale, invece, il film animato Soul. Per il 26 dicembre è programmato La bella e la bestia, mentre per il 29 dicembre Vita da gatto.

22 dicembre, 21.20: Tutti insieme appassionatamente

25 dicembre, 21.45: Soul

26 dicembre, 21.45: La bella e la bestia

29 dicembre, 21.20: Vita da gatto

Palinsesti Mediaset di Natale 2025 e Capodanno 2026

Il Natale 2025 si preannuncia ricco di appuntamenti speciali sulle reti Mediaset. Il 24 dicembre, in prima serata, spazio al Concerto di Natale con il Volo, mentre nel giorno di Natale è programmato il Concerto di Natale in Vaticano. Il 31 dicembre non mancherà l'appuntamento con Capodanno in Musica, con Federica Panicucci. Canale5 non interromperà la messa in onda delle soap turche, La notte nel cuore e Io sono Farah, ma i programmi di Maria De Filippi sì: Amici e Uomini e Donne torneranno in tv dopo le festività.

La programmazione per Capodanno 2025/2026 di Canale5

Per la Vigilia, il 24 dicembre, come anticipato, è in programma il Concerto di Natale con Il Volo. Il tradizionale Concerto di Natale sarà in onda nella sera di Natale. Il Volo torneranno protagonisti della prima serata anche sabato 27 dicembre, con Il Volo Tutti per Uno, mentre domenica 28 dicembre sarà in onda Gerry Scotti con Chi vuol essere milionario?. Il 31 dicembre Federica Panicucci e Fabio Rovazzi accompagneranno il Capodanno degli italiani con Capodanno in Musica.

24 dicembre: Il Volo – Incanto di Natale

25 dicembre: Concerto di Natale

26 dicembre: Io sono Farah

27 dicembre: Il volo tutti per uno

28 dicembre: Chi vuol essere milionario?

31 dicembre: Capodanno in Musica

Capodanno in Musica il 31 dicembre

Federica Panicucci accompagnerà gli italiani, spettatori di Canale5, verso il nuovo anno con Capodanno in musica. In prima serata il 31 dicembre 2025, accompagnata da Fabio Rovazzi, accoglierà sul palco tantissimi ospiti in attesa della mezzanotte. Tra gli artisti più attesi Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Iva Zanicchi, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock.

La programmazione di Italia1

Italia 1 propone, a differenza di Canale5, una programmazione cinematografica completa, e a tema Natale. Il 24 dicembre andrà in onda il film cult Una poltrona per due, subito dopo Il Grinch, e non mancheranno le maratone di Harry Potter e di Shrek. Nei giorni festivi sono programma anche altri film iconici come Forrest Gump e Mrs. Miracle.

24 dicembre: Il Grinch (19.30), Una poltrona per due (21.35)

25 dicembre: Polar Express (19.30), Harry Potter e la pietra filosofale (21.30)

26 dicembre: Harry Potter e la camera dei segreti (21.30)

27 dicembre: Shrek 2 (21.30)

28 dicembre: La banda dei Babbi Natale (21.23)

Le feste di Natale su Rete4

Rete4 ha organizzato una programmazione classica, lasciando spazio al cinema. Per la Vigilia è in programma Hachiko – Il tuo migliore amico, mentre per la sera di Natale Notting Hill. Il 26 dicembre è in programma Natale a tutti i costi.