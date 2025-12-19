Uomini e Donne si ferma per Natale: quando parte lo stop alle puntate su Canale 5

Uomini e Donne si ferma in occasione delle festività natalizie. L’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda venerdì 19 dicembre e tornerà a gennaio.

Uomini e Donne va ufficialmente in pausa per le festività natalizie. A partire da lunedì 22 dicembre, il dating show di Maria De Filippi si ferma su Canale 5, lasciando spazio a una programmazione pensata per il periodo natalizio. L’ultima puntata del programma andrà in onda venerdì 19 dicembre e, come da tradizione, la trasmissione tornerà solo nel nuovo anno con il prosieguo del percorso dei tronisti e dei protagonisti del Trono Over.

Per quanto riguarda il ritorno in onda, Fanpage.it apprende che non c’è ancora una data ufficiale comunicata da Mediaset, ma la ripresa di Uomini e Donne è attesa tra la prima e la seconda settimana di gennaio 2026. Da quel momento, il pubblico potrà tornare a seguire quotidianamente le dinamiche del programma, tra nuove conoscenze, confronti accesi e sviluppi sentimentali destinati a far discutere anche nel nuovo anno.

Durante la pausa, Mediaset ha scelto di sostituire uno dei suoi programmi di punta del pomeriggio con film e serie tv a tema natalizio, oltre ad alcune repliche di produzioni di successo. Nelle giornate di lunedì e martedì, ad esempio, è prevista la messa in onda della serie turca Io sono Farah, che accompagnerà il pubblico nei giorni delle feste.

Lo stop riguarda inevitabilmente anche i percorsi dei protagonisti del dating show. Vanno quindi momentaneamente in stand by le storie dei tronisti del Trono Classico, tra cui Ciro Solimeno, Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, così come le vicende sentimentali dei volti più noti del Trono Over, tra cui Federico Mastrostefano, Gemma Galgani o Sabrina Zago. Le ultime registrazioni di Uomini e Donne del 2025 si sono svolte proprio nel corso di questa settimana e, stando alle anticipazioni, non mancheranno colpi di scena nelle puntate che precedono la pausa, tra cui anche la scelta di Flavio Ubirti.