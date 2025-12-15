Anticipazioni Uomini e Donne 15 dicembre: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta tra Nicole e Martina

Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi, 15 dicembre.

Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della registrazione di oggi ( lunedì 15 dicembre) e anticipa il nome della corteggiatrice scelta tra Nicole Belloni e Martina Cardamone. Nel corso della puntata spazio anche al trono over, con Gemma Galgani che scoppia in lacrime. Ecco tutto quello che è successo.

La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, le anticipazioni

Fanpage.it anticipa la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, avvenuta durante la registrazione di oggi. Dopo mesi di frequentazioni e alti e bassi, il tronista ha deciso di continuare il suo percorso fuori dal programma con la corteggiatrice Nicole Belloni, preferendola a Martina Cardamone. Nelle scorse settimane, Flavio aveva comunicato di essere pronto a concludere la sua esperienza e ha chiesto di poter passare del tempo in esterna con entrambe, prima di prendere una decisione finale.

Gemma Galgani in lacrime per le parole di Mario

Nella registrazione di oggi spazio anche al parterre Over, in particolare a Gemma Galgani. Nelle scorse settimane Mario aveva manifestato l'intenzione di conoscerla meglio e tra i due c'era stato un affettuoso abbraccio. Tuttavia, la loro conoscenza sarebbe arrivata al capolinea: la Dama è scoppiata a piangere e il Cavaliere ha ribadito di non provare per lei alcun tipo di sentimento.

Sabrina e Carlo riprendono la conoscenza

Nel corso della puntata spazio anche a Sabrina e Carlo. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana, il Cavaliere le regala dei fiori e fa sapere di aver ripreso la conoscenza. La Dama, nel frattempo, continua a frequentare anche Lorenzo, arrivato a Uomini e Donne la scorsa settimana, ma fa entrare anche un nuovo corteggiatore. Secondo Tina, Sabrina non sarebbe davvero interessato a Carlo e lo starebbe solamente prendendo in giro, lei invece vuole prendersi del tempo per conoscere tutti e tre gli uomini.

Le anticipazioni sugli altri protagonisti Over di Uomini e Donne

Mario e Maria G hanno avuto una lunga discussione ed entrambi sono stati decisi nel chiudere la loro conoscenza. Il Cavaliere ha chiesto alla redazione di far tornare Isabella, la Dama che la scorsa settimana aveva rifiutato per gentilezza nei confronti di Maria G. Gianmaria, invece, ha iniziato a conoscere Maria, dama con cui era uscito anche Alessio. Lei però decide di voler continuare solo con il primo e non con quest'ultimo. Infine, Arcangelo e Magda continuano la loro conoscenza e dichiarano i loro sentimenti. Sebastiano, però, non cambia la sua opinione e resta del parere che la Dama dovrebbe stare lontano da lui.