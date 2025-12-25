Ascolti TV 24 dicembre, chi ha vinto la sfida tra la Santa Messa di Natale, Il Volo e Una Poltrona per due

Gli ascolti TV di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale. Rai1 ha trasmesso la Santa Messa di Natale mentre Canale5 ha proposto Il Volo – Incanto di Natale. Vediamo tutti i dati Auditel.

Gli ascolti TV di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale. In prima serata, Rai1 ha trasmesso la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV, mentre Canale5 ha proposto Il Volo – Incanto di Natale. Su Italia1, il grande classico Una poltrona per due. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di mercoledì 24 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra la Santa Messa di Natale e Il Volo – Incanto di Natale e Una Poltrona per Due

In prima serata, Rai1 ha proposto la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV. La celebrazione è stata seguita da 2.129.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 appuntamento con Il Volo – Incanto di Natale, che ha conquistato 2.025.000 spettatori con il 17% di share. Italia1 ha trasmesso il classico natalizio Una poltrona per due, che ha interessato 2.086.000 spettatori con il 15.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Zootropolis. La pellicola ha interessato 1.080.000 spettatori pari al 7.7% di share. Rai3 ha proposto Uno sguardo dal cielo, che ha registrato 518.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rete4 il film Hachiko – Il tuo migliore amico ha registrato 557.000 spettatori con il 4% di share. Tv8 ha proposto il film Ladyhawke che è stato seguito da .spettatori con il .% di share. Sul Nove in onda Raul Cremona – Bravissssssimo! che è stato seguito da 428.000 spettatori con il 3% di share. Su La7, il film Indovina chi viene a cena? ha interessato 284.000 spettatori con il 2.1% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Mercoledì 24 dicembre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 3.666.000 spettatori con il 23.7% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 3.810.000 spettatori pari al 24.6% di share.