A La Volta Buona ospite spazientita con Balivo: “Vi aspetto da due ore, poi mi dite di non parlare di una cosa”

Momento di polemica nella puntata del 3 dicembre de La Volta Buona. Caterina Balivo ha dovuto affrontare una ospite piuttosto spazientita dal ritardo del collegamento, che non ha risparmiato critiche nei confronti della diretta e non solo. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

"Mi fa parlare? Aspetto da mezz'ora", Nonna Silvi polemica con Balivo

Durante la diretta la conduttrice ha affrontato il tema della dieta delle feste, cercando di svelare ai telespettatori la vera ricetta della lasagna al ragù insieme alla sua ospite. In collegamento Nonna Silvi, che a 84 anni ha da poco vinto il TikTok Awards come creator dell'anno per le sue ricette sui social e la community sempre più ampia che continua a raggiungere. La chiacchierata, però, non è iniziata nel migliore dei modi, tanto che a Balivo ha detto: "Mi fa parlare?".

Nonna Silvi ha poi provato a spiegare come fare alla perfezione la lasagna al ragù, lanciando una frecciatina al programma e al collegamento avvenuto in ritardo: "Oggi la lasagna l'ho fatta un po' in fretta grazie a voi, ma potevo anche fare con calma, tanto siete arrivati a quest'ora". "Grazie a noi l'ha fatta male vuole dire?", ha risposto sorpresa Balivo. "No, mi tocca mangiarla ghiacciata, è mezz'ora che sono qui ad aspettare", ha risposto spazientita l'ospite.

La spiegazione di Caterina Balivo

L'ospite è anche rimasta delusa dal motivo della chiamata: non il premio appena vinto come creator dell'anno ma una sorta di tutorial per realizzare al meglio le lasagne al ragù. "Per questa volta è andata. Non credevo che mi avreste chiamato per le lasagne, perché tutti mi chiamano per un'altra cosa che voi mi dite di non dire e io non dico", ha detto polemica Nonna Silvi. Sembrerebbe che le sia stato detto di non menzionare il TikTok Awards, anche se Balivo ha smentito: "Così sembra che io la stia censurando, può dirlo a meno che non sia un marchio". "Non lo voglio dire. Sono partita arrabbiata per questo collegamento. Il mio premio è il TikTok Award, ho dovuto metterlo via, non ve l'ho fatto nemmeno vedere", ha incalzato. E infine concluso: "È due ore che sono qui ad aspettarvi".