A La Volta Buona mancano le decorazioni natalizie, Caterina Balivo: “Il capo autore ha detto che non ci sono soldi”

Lo studio de La Volta Buona in onda nel giorno dell’Immacolata Concezione era senza decorazioni natalizie, e molti telespettatori hanno commentato su X l’assenza dell’albero di Natale o di aria di festività. Caterina Balivo ha così risposto agli utenti: “Non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore”.

Lo studio di La Volta Buona ieri, lunedì 8 dicembre 2025, era senza decorazioni natalizie – se non nella grafica dell'introduzione del programma e sul logo – e in molti, tra i telespettatori, hanno sottolineato il particolare commentandolo su X. "Pare non ci siano soldi per farlo, né posso portare il mio" ha scritto Caterina Balivo in risposta a un utente che in un tweet ha sottolineato l'assenza di aria natalizia in studio, invitando la conduttrice a "ribellarsi".

E non è stato l'unico. Un altro telespettatore, su X, ha aggiunto un tweet che non è sfuggito alla conduttrice. "Quest'anno nello studio de La Volta Buono non è entrato ancora il Natale? Niente albero e decorazioni come da tradizione? Caterina Balivo perché non c'è l'albero?", ha scritto l'utente al quale la conduttrice ha risposto: "Non ci sono i soldi, così mi è stato detto dal capo autore".

Nel tweet si sono inseriti altri utenti che hanno aperto un breve dibattito sulla questione, spento poi dalla stessa conduttrice che, infine, ha aggiunto in un altro tweet: "Mamma mia, qui non si possono fare battute".

Caterina Balivo a Fanpage: "La Tv è piena di talk sulla cronaca perché mancano soldi"

La conduttrice di Rai1 aveva già commentato in una lunga intervista a Fanpage.it l'assenza di budget nel mondo televisivo. Parlando della Tv di oggi, ha fatto una riflessione sottolineando la mancanza di soldi che ricadrebbe, poi, sulla qualità dei programmi in onda. Le sue parole: