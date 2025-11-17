Antonella Clerici fa scoppiare il Natale in tv: È sempre mezzogiorno si veste a festa con un mese d’anticipo

Il calendario segna ancora metà novembre, ma nello studio di È sempre mezzogiorno è già sbocciato il Natale in tutto il suo scintillante splendore. Un po' come avviene da tempo nei negozi e nelle case, Antonella Clerici ha deciso di bruciare i tempi e trasformare il suo regno televisivo in un paese delle meraviglie natalizio, stabilendo quello che potrebbe essere un primato per la televisione generalista italiana.

Perché se passeggiando per le vie dello shopping già da settimane vi imbattete in alberi addobbati e luci intermittenti, ora anche accendendo la tv a mezzogiorno vi ritroverete catapultati nell'atmosfera natalizia. La Clerici ha battuto sul tempo persino se stessa: l'anno scorso gli addobbi erano comparsi nell'ultima settimana di novembre, quest'anno il colpo di scena arriva con una settimana d'anticipo.

Primato per la tv generalista

Un primato che la conduttrice può rivendicare con orgoglio, almeno per quanto riguarda i canali generalisti. QVC, il regno televisivo dello shopping h24, aveva già trasformato i suoi studi in una vetrina natalizia, ma si tratta di un canale tematico che per sua natura anticipa le tendenze commerciali. È sempre mezzogiorno diventa così il primo programma della tv tradizionale a sdoganare gli addobbi prima che novembre abbia raggiunto la sua metà.

L'entusiasmo contagioso della padrona di casa

"Sono felice come una bambina", ha confessato Antonella Clerici con gli occhi che brillavano quasi quanto le decorazioni alle sue spalle, "perché il nostro studio si è finalmente vestito a festa. Perché il Natale quando arriva, arriva". Un'ammissione che svela il lato più genuino della conduttrice, quello che del resto è marchio di fabbrica e motivo per cui è così tanto amata. La Clerici non si vergogna di lasciarsi travolgere dall'atmosfera delle feste con l'entusiasmo di chi non ha perso la capacità di stupirsi. Del resto, in un periodo in cui il cinismo sembra essere diventato la cifra dominante, vedere una professionista della televisione che si lascia andare alla gioia per qualche lucina e qualche ghirlanda ha il sapore di una tisana rilassante.

Tra palline colorate e ricette d'autore

Ma non di solo Natale anticipato vive il mezzogiorno di Rai1. Tra una ghirlanda e un fiocco rosso, la puntata ha visto protagonista anche Lino Guanciale, presente per parlare del ritorno del Commissario Ricciardi in prima serata. Un'occasione per esplorare non solo il lato crime della fiction italiana, ma anche quello gastronomico nascosto nei romanzi di Maurizio de Giovanni, dove tra un'indagine e l'altra spuntano ricette che raccontano la Napoli più autentica.