Affari tuoi, salta l’appuntamento con Stefano De Martino: cambio di programmazione su Rai1

Cambia la programmazione di Rai1 per domenica 7 dicembre, con l’appuntamento di Affari Tuoi che salta per la messa in onda della Prima alla Scala. Confermato l’appuntamento de La Ruota della Fortuna su Canale 5.
A cura di Andrea Parrella
Salta l'appuntamento con Affari Tuoi del 7 dicembre. Questa sera non andrà in onda l’atteso appuntamento del game show condotto da Stefano De Martino su Rai 1. La rete dedicherà l’intero tardo pomeriggio e buona parte della prima serata all'evento speciale della diretta della Prima della Scala, inaugurazione della stagione lirica del prestigioso teatro milanese.

Cambio di programmazione su Rai1 il 7 dicembre

La messa in onda dell’opera (Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk) è prevista per le 17:45 e si concluderà verso le 22:00, occupando dunque interamente la fascia dell’access prime time e parte della prima serata. La sola pausa è quella delle 20.20 con l'appuntamento del Tg1, in onda in versione ridotta per aggiornare gli spettatori sui fatti salienti della giornata, prima di lasciare nuovamente spazio alla Prima della Scala, che poi proseguirà fino alle 22 circa, quando andrà in onda il film Sposa in rosso, che accompagnerà il pubblico fino alla seconda serata.

A Canale 5 Gerry Scotti monopolizza la serata

Pausa quindi per l'appuntamento con il gioco dei pacchi condotto da De Martino, mentre andrà regolarmente in onda su Canale 5 con l'appuntamento regolare de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, in una giornata molto particolare per la rete. Nel preserale è andata infatti in onda la prima puntata stagionale di Caduta Libera, il quiz condotto da Max Giusti che ha preso il posto di Avanti un altro. In prima serata, invece, spazio solo per Gerry Scotti, che dopo l'appuntamento con La Ruota della Fortuna prenderà la linea da se stesso per la prima puntata stagionale della nuova edizione di Chi vuol essere milionario – Il torneo, il quiz che torna in onda a distanza di tempo, con un nuova formula. Sarà curioso capire l'effetto in termini di ascolti per queste variazioni straordinarie.

