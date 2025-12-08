Ascolti tv domenica 7 dicembre: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario, Report e Che tempo che fa

Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv di domenica 7 dicembre tra Sposa in rosso su Rai 1, Chi vuol essere milionario – Il Torneo su Canale 5 e Che tempo che fa su NOVE. I dati della prima alla Scala nel preserale della rete ammiraglia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv di domenica 7 dicembre tra Sposa in rosso su Rai 1, Chi vuol essere milionario – Il Torneo su Canale 5 e Che tempo che fa su NOVE. I dati della prima alla Scala nel preserale della rete ammiraglia.

La prima serata di domenica 7 dicembre 2025 è stata vinta da Gerry Scotti con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo che ha totalizzato 3.003.000 spettatori con uno share del 22.4%, mentre su Rai 1 Sposa in rosso ha chiuso con 709.000 spettatori pari al 5.1% di share, partendo a ridosso delle 22.00, subito dopo la prima alla Scala di Milano. Sul NOVE, Che Tempo Che Fa ha ottenuto l'attenzione di 1.465.000 spettatori con il 9.1% e 810.000 spettatori con il 7.8% nella parte chiamata Il Tavolo.

Max Giusti e Isobel Kinnear

La Prima della Scala – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk nel preserale dell'ammiraglia Rai ha totalizzato 1.011.000 spettatori pari al 6.4%, andando in onda dalle 17:58 alle 21:57, per poi passare la linea alla prima serata di Sposa in rosso. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida con Max Giusti e Isobel Kinnear, ai nastri di partenza con i ringraziamenti a Gerry Scotti e Paolo Bonolis, ha intrattenuto 3.749.000 spettatori con uno share totale del 24.1%.

Su Rai2 Improvvisamente a Natale mi sposo è stato visto da 1.222.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Zelig On con Paolo Ruffini ha totalizzato 677.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3, Report di Sigfrido Ranucci continua ad affermarsi come il programma di inchiesta più visto dal pubblico della domenica con 1.714.000 spettatori pari al 10.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha chiuso con 658.000 spettatori per il 5.3% share. Su La7 War Horse ha totalizzato 356.000 spettatori e il 2.4% di share. Su Tv8 La chiave del Natale è stato seguito da 375.000 spettatori con il 2.3%.