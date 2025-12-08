Ascolti tv domenica 7 dicembre: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario, Report e Che tempo che fa
Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv di domenica 7 dicembre tra Sposa in rosso su Rai 1, Chi vuol essere milionario – Il Torneo su Canale 5 e Che tempo che fa su NOVE. I dati della prima alla Scala nel preserale della rete ammiraglia.
La prima serata di domenica 7 dicembre 2025 è stata vinta da Gerry Scotti con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo che ha totalizzato 3.003.000 spettatori con uno share del 22.4%, mentre su Rai 1 Sposa in rosso ha chiuso con 709.000 spettatori pari al 5.1% di share, partendo a ridosso delle 22.00, subito dopo la prima alla Scala di Milano. Sul NOVE, Che Tempo Che Fa ha ottenuto l'attenzione di 1.465.000 spettatori con il 9.1% e 810.000 spettatori con il 7.8% nella parte chiamata Il Tavolo.
La Prima della Scala – Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk nel preserale dell'ammiraglia Rai ha totalizzato 1.011.000 spettatori pari al 6.4%, andando in onda dalle 17:58 alle 21:57, per poi passare la linea alla prima serata di Sposa in rosso. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida con Max Giusti e Isobel Kinnear, ai nastri di partenza con i ringraziamenti a Gerry Scotti e Paolo Bonolis, ha intrattenuto 3.749.000 spettatori con uno share totale del 24.1%.
Su Rai2 Improvvisamente a Natale mi sposo è stato visto da 1.222.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Zelig On con Paolo Ruffini ha totalizzato 677.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3, Report di Sigfrido Ranucci continua ad affermarsi come il programma di inchiesta più visto dal pubblico della domenica con 1.714.000 spettatori pari al 10.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro ha chiuso con 658.000 spettatori per il 5.3% share. Su La7 War Horse ha totalizzato 356.000 spettatori e il 2.4% di share. Su Tv8 La chiave del Natale è stato seguito da 375.000 spettatori con il 2.3%.