Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov: la trama dell’opera alla Prima della Scala 2025

Oggi, domenica 7 dicembre 2025, ci sarà la Prima della Scala di Milano 2025/2026, con la rappresentazione dell’opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov. Qui la trama e il cast dell’opera.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, via Teatro alla Scala

Stasera, domenica 7 dicembre 2025, ci sarà il primo appuntamento della stagione 2025/2026 del Teatro alla Scala di Milano: dalle ore 18 il pubblico potrà assistere all'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: l'opera è nata dal racconto di Nikolaj Leskov e verrà diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Vasily Barkhatov. Le scene sono state curate da Zinovy Margolin, mentre i costumi e le luci rispettivamente da Olga Shaioshmelashvili e Alexander Sivaev. L'opera, come recita il sito del Teatro La Scala, "avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia sulla condizione della donna in Russia". Ma a causa della stroncatura della Pravda, l'organo di stampa ufficiale sovietico sotto il controllo di Stalin, fu messa all'indice l'opera e il suo compositore.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, via Sito ufficiale

La trama di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov

L'opera di Nikolaj Leskov si concentra sul vissuto di Katerina Lvovna Izmajlova, una giovane donna dell’aristocrazia mercantile, intrappolata in un matrimonio anaffettivo con il commerciante Zinovij Borisovič. Su di loro veglia la figura di suo suocero, Boris Timofeevič, severo nei confronti della donna. La storia prende una piega diversa all'arrivo di Sergej, nuovo dipendente della tenuta che si innamora segretamente della donna, la quale ricambia. La trama segreta della loro relazione viene scompaginata prima dal suocero, avvelenato da Katerina, e poi dal marito. Proprio lui viene ucciso dalla coppia, dopo aver scoperto il tradimento per un rientro inatteso. Il nuovo matrimonio tra i due viene però destabilizzato successivamente da un nipote del suo ex marito, che diventerebbe l'erede legale dei suoi beni: non prima però di essere anche lui ucciso da Katerina. L'ultimo omicidio costa caro alla coppia che viene smascherata e condannata ai lavori forzati in Siberia. Durante il viaggio in treno però, Sergej prende le distanze dalla complice e si avvicina a un'altra detenuta, provocando il crollo definitivo di Katerina che nel tentativo di trascinare la rivale con sé nelle acque del fiume, perde la vita.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, via Sito ufficiale

Il cast di Lady Macbeth del distretto di Mcensk di Nikolaj Leskov

La protagonista Katerina L’vovna Izmailova verrà interpretata dal soprano statunitense Sara Jakubiak, mentre Sergej da Najmiddin Mavlyanov: il ruolo del suocero, Boris Timofeevič Izmailov, è stato affidato alla celebre voce da basso Alexander Roslavets, mentre il marito, Zinovij Borisovič Izmailov, da Yevgeny Akimov. Fanno parte del cast, con il ruolo del contadino cencioso Alexander Kravets, per l'operaio del mulino ci sarà Chao Liu, mentre il personaggio del sacerdote è affidato a Valery Gilmanov. Compaiono inoltre Oleg Budaratskiy, Ekaterina Sannikova, Goderedzi Janelidze, Elena Maximova, Vasyl Solodkyy, tra gli interpreti dei ruoli secondari.