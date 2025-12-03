Ascolti Tv 2 dicembre: chi ha vinto tra Belve, L’altro ispettore e La Notte nel Cuore. Sfida tra La Ruota e Affari Tuoi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ultimo appuntamento stagionale con Belve, la partenza de L'altro ispettore su Rai1, l'ennesimo appuntamento con La notte nel cuore, la prima serata di martedì 2 dicembre era colma di appuntamenti e gli ascolti mostrano il risultato di una proposta molto frammentata. Prosegue inoltre la sfida degli ascolti quotidiana tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, con lo scontro a distanza tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Grande attenzione, come dicevamo, sulla prima serata televisiva, per diversi appuntamenti importanti in onda in contemporanea. Su Rai1 era prevista la partenza de L'Altro Ispettore, fiction con Alessio Vassallo (ecco l'intervista all'attore) che racconta le vicende di un ispettore del lavoro ed è partito bene, raccogliendo 3.184.000 spettatori pari al 18% di share. Su Rai2 invece c'era l'ultimo appuntamento della stagione di Belve (1.390.000 spettatori pari all’8.9%), il programma condotto da Francesco Fagnani, segnato dalle intervista al tennista Fabio Fognini, l'attrice Sabrina Salerno e Maria De Filippi, ospite fissa di tutte le puntate che per l'ultima occasione si è prestata alle domande di Fagnani. Rai3 ha proposto un nuovo appuntamento con Amore Criminale (776.000 spettatori e 4.3%), mentre su Rete4 è andato in onda, come ogni martedì, È sempre Cartabianca (562.000 spettatori al 4.2%). Su Canale 5 è andata in onda una puntata de La Notte nel Cuore a 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%, mentre su Italia 1 era previsto l'appuntamento con la Coppa Italia e la sfida tra Juventus e Udinese valida per gli ottavi di finale che si attesta a 2.623.000 spettatori con il 12.8%. Su La7 l'appuntamento classico con DiMartedì (1.278.000 spettatori e il 7.6%) per la sfida dei talk.Su Tv8 è andata in onda la semifinale di X Factor ottiene 555.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 533.000 spettatori con il 3.1%.

Puntuale anche l'appuntamento con la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti nell'access prime time. Affari Tuoi arriva a 4.631.000 spettatori (21% di share), mentre La Ruota della Fortuna allunga ancora e raccoglie 5.743.000 spettatori pari al 26.2%. Numeri che, al netto di oscillazioni, tracciano una distanza chiara tra i due programmi, lontani ma entrambi seguitissimi.