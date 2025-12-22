Ascolti tv domenica 21 dicembre: la sfida tra L’Eredità e Chi vuol essere milionario?, i dati di Scotti e De Martino
Il palinsesto televisivo di ieri sera, domenica 21 dicembre 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, film per tutta la famiglia e trasmissioni di approfondimento. Le principali reti televisive, Rai 1 e Canale 5, hanno offerto due seguitissimi game show in prima serata, parliamo dello speciale L'Eredità – Gran Galà Telethon e di Chi vuol essere milionario?. La sfida in termini di ascolti tv la vince Canale5: Marco Liorni è stato seguito da 2.104.000 spettatori pari al 13.4% di share, mentre Gerry Scotti ha raggiunto 2.274.000 spettatori con uno share del 18.8%.
Le altre reti televisive generaliste hanno offerto i seguenti programmi: su Rai2 è andato in onda il film per tutta la famiglia Lo schiaccianoci e i quattro regni che ha registrato 851.000 spettatori (4.5% di share). Report in onda su Rai 3 ha segnato 1.740.000 spettatori pari al 9.9% di share. Zelig On su Italia1 ha totalizzato 640.000 spettatori con il 4.8% di share, Zona Bianca su Rete4 ha registrato 582.000 spettatori (4.4%). Quel lungo viaggio di Natale su Tv8 ha incollato davanti al video 416.000 spettatori con il 2.4% di share. Che tempo che fa sul NOVE, che ha visto tra gli ospiti anche Roberto Benigni, ha registrato 1.705.000 spettatori con il 9.8% di share, Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia su LA7 ha segnato 517.000 spettatori e il 3.1% di share.
La sfida tra La ruota della fortuna e Affari Tuoi
Tengono incollati al video milioni di telespettatori, come ormai da tradizione, i game show dell'access prime time. La partita di Camilla ad Affari Tuoi su Rai1, che è tornata a casa con 107mila euro, ha intrattenuto 4.814.000 spettatori (24.2%). Il gioco di Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna, in onda nell'access prime time di Canale5, ha registrato 4.921.000 spettatori pari al 24.9% di share.