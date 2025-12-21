Speciale L’Eredità – Gran Galà Telethon: coppie di concorrenti famosi e anticipazioni, chi sarà “La Scossa”

Questa sera, domenica 21 dicembre, in prima serata su Rai1 va in onda lo speciale L’Eredità- Gran Galà Telethon, condotto da Marco Liorni. Il montepremi finale sarà devoluto in beneficenza. Ecco quali sono le coppie protagoniste e chi affronterà “La Scossa”.

Questa sera, domenica 21 dicembre, in prima serata su Rai1 va in onda L'Eredità- Gran Galà Telethon. Si tratta di una puntata speciale del noto quiz condotto da Marco Liorni dedicato alla solidarietà, per chiudere la maratona Rai al fianco di Telethon. Cinque coppie del mondo dello spettacolo si sfideranno per aggiudicarsi il montepremi finale, che verrà interamente devoluto in beneficenza. Ecco chi sono i protagonisti della serata e chi affronterà il temuto gioco della ‘Scossa'.

Le coppie protagoniste de L'Eredità-Gran Galà Telethon

Sono cinque le coppie protagoniste de L'Eredità- Gran Galà Telethon, pronte a mettersi alla prova con domande di ogni tipo: Paola Perego e Paolo Belli (quest'ultimo reduce dalla finale di Ballando con le Stelle), Eleonora Daniele e Tiberio Timperi, Gianmarco Tognazzi e Frank Matano, Fru e Ciro dei The Jackal, Gianluca Gazzoli e Ilaria D'Amico. Ognuno di loro è determinato ad arrivare alla fine del gioco per vincere il montepremi finale, che può arrivare fino a 250mila euro. Qualora venisse vinto, sarà interamente devoluto a Fondazione Telethon e contribuirà concretamente alla ricerca scientifica e alla lotta contro le malattie genetiche rare.

Chi sarà la protagonista della ‘Scossa': le anticipazioni

Al cast appena anticipato si aggiungono anche altri volti dello spettacolo e della tv, che si metteranno alla prova con manche specifiche. Nunzia De Girolamo, Giovanni Pernice e Pasquale La Rocca saranno infatti i protagonisti del gioco delle date, in cui l'obbiettivo è quello di collocare alcuni eventi storici nella giusta epoca. La protagonista della "Scossa", la manche in cui le domande diventeranno sempre più veloci, sarà Eleonoire Casalegno. Diana Del Bufalo e Luca Gaudiano si esibiranno con il corpo di ballo sulle musiche di Moulin Rouge. A giocarsi il tutto per tutto però saranno i due finalisti, che avranno il compito di affrontare la celebre Ghigliottina e che determineranno il montepremi finale da devolvere in beneficenza.