Gli ospiti di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Speciale Lotteria: chi ci sarà nella puntata del 6 gennaio

Stefano De Martino conduce il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia martedì 6 gennaio 2026, in diretta su Rai 1: chi sono gli ospiti della serata e il giallo su Raoul Bova.

Come ogni anno torna il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, in onda la sera della Befana su Rai 1. Stasera, martedì 6 gennaio 2026, in diretta dal Teatro delle Vittorie a Roma, dalle ore 20.35, Stefano De Martino condurrà la puntata Speciale del suo game show durante la quale saranno svelati i biglietti vincenti della Lotteria Italia, il cui primo premio vale 5 milioni di euro. Inaugurerà la serata l’estrazione in diretta di un premio speciale da 300mila euro, annunciata durante il collegamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In studio sono attesi tantissimi ospiti: da Francesco Paolantoni e Giovanni Esposito a Brenda Lodigiani e Nicola Savino, tutti i nomi.

Gli ospiti della puntata speciale Affari Tuoi Lotteria Italia

La serata, che vedrà un pacchista di una delle Regioni giocare contro il Dottore Pasquale Romano, sarà diversa da quelle in onda tradizionalmente. La partita sarà "extra large", così come descritta da De Martino, perché arricchita da musica, intrattenimento e tanti ospiti. I nomi che accompagneranno la partita del concorrente saranno Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini. Poi ancora, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.

Il giallo su Raoul Bova: l'attore non è più tra gli ospiti

All'ultimo è saltata l'ospitata di Raoul Bova, l'attore pronto a tornare in tv con Don Matteo 15, annunciata da Stefano De Martino e Herbert Ballerina nella puntata del game show del 2 gennaio. Il conduttore e il suo ospite fisso in studio avevano anticipato alcuni nomi: "Ci saranno tanti amici che vengono a trovarci. Francesco Paolantoni, ma anche Raoul Bova, Nino Frassica", le parole. L'attore, però, non è più nella lista dei volti dello spettacolo che saranno presenti in studio per la puntata dedicata alla Lotteria Italia.