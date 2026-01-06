Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta: comincia la puntata speciale dell'Epifania di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Il premio speciale da 300mila euro, novità di quest'anno, è stato vinto a Auronzo di Cadore (BL).
Tanti gli ospiti di questa sera: Nino Frassica, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.
I biglietti vincenti possono essere verificati sul sito ufficiale della Lotteria Italia o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il primo premio alla Lotteria Italia e i biglietti di prima categoria
Il Decreto Lotteria Italia 2025 stabilisce che i premi di prima categoria saranno cinque. Per ora è stato reso noto solo l’importo del primo premio: 5 milioni, confermando così la tradizione che vede il biglietto vincente della prima categoria come il più ricco dell’intero concorso. Per quanto riguarda gli altri, attualmente non si sa a quanto ammonteranno perché la loro entità verrà stabilita successivamente, a seguito della chiusura della vendita dei biglietti e dell’accertamento del ricavato complessivo. Lo scopriremo nel corso della serata.
Estratto il premio speciale da 300mila euro: venduto a Auronzo di Cadore
Stasera saranno estratti anche 300 premi di seconda, terza e quarta categoria
In studio ad "Affari tuoi" gli ospiti speciali per l'estrazione della Lotteria Italia
Venduti oltre 9,6 milioni di biglietti: Lazio sempre leader con 1,7 milioni, sul podio Lombardia e Campania
Sono oltre 9,6 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2025 della Lotteria Italia, con una raccolta che supera i 48 milioni di euro. Un dato che, come riporta Agipronews, è in netto aumento rispetto allo scorso anno – quando furono staccati quasi 8,6 milioni di tagliandi – e che conferma il legame degli italiani con questo gioco tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
Come riportato da Agipronews, il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest'edizione sono oltre 1,7 milioni (circa il 17% del dato nazionale), un valore in crescita del 12% rispetto alla passata edizione. Alle spalle si piazza la Lombardia, altra regione che riesce a superare il traguardo del milione, toccando quota 1,4 milioni tagliandi (+8%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 972 mila biglietti staccati (+10,5%), si piazza sul terzo gradino del podio, precedendo di poco l’Emilia-Romagna, ferma a 916mila (+14,2%).
In diretta la puntata speciale di Affari Tuoi con Stefano De Martino per la Lotteria Italia
Lotteria Italia, come funziona l'estrazione dei biglietti vincenti
Terminate le procedure per il premio speciale, si procede con l’estrazione dei cinque biglietti vincenti di prima categoria, compreso il primo premio da 5 milioni di euro. Per garantire casualità e anonimato, ai cinque biglietti estratti vengono abbinati simboli riportati su altrettanti pacchi, all’interno dei quali sono stati inseriti – in forma segreta – i codici dei biglietti stessi. Il Comitato per l’espletamento delle operazioni provvede poi a sigillare i pacchi, rendendoli indistinguibili.
Quest'anno un premio speciale da 300mila euro: a che ora viene estratto
Chi sono i concorrenti ospiti ad Affari Tuoi per la Lotteria Italia
A che ora vengono estratti i biglietti della Lotteria Italia 2025-26
Secondo quanto stabilito dal decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le operazioni di estrazione finale della Lotteria Italia 2025 si svolgeranno a Roma, presso la sala delle lotterie nazionali dell’ADM, la sera del 6 gennaio 2026, in due orari: alle ore 20:30 circa ci sarà estrazione del premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione, e dopo le ore 21:00 l'estrazione dei biglietti vincenti del primo premio da 5 milioni di euro e degli altri premi di prima categoria.
Lotteria Italia 2025, in diretta i biglietti vincenti e i premi ad Affari tuoi
I biglietti vincenti di Lotteria Italia 2025 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.