Seconda categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 30 biglietti vincenti: premi da 100mila euro
Il 6 gennaio 2026 sono stati estratti anche tutti i biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia mentre si procedeva al gioco dei pacchi durante la trasmissione Rai "Affari Tuoi", condotta da Stefano de Martino in onda su Rai 1. La fortuna quest'anno ha baciato 30 vincitori, che portano a casa un premio di 100mila euro ciascuno per la seconda categoria.
Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti e dove sono stati venduti, diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ogni biglietto è possibile consultare il numero di serie e il Comune in cui è stato acquistato, in attesa di conoscere anche i premi di consolazione dell'edizione 2025-2026 della Lotteria Italia.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 30 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100mila euro. Di seguito l'elenco completo:
- F 460252 PERGINE VALSUGANA TN
- F 495065 CARCARE SV
- R 116579 San Nicola la Strada CE
- B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS
- B 408458 NAPOLI NA
- M 082984 SOMMA LOMBARDO VA
- U 473669 CINISELLO BALSAMO MI
- S 203579 MILANO MI
- N 010700 ROMA RM
- G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI
- V 055420 CUVIO VA
- S 463626 PESCARA PE
- Z 455638 MONTEPAONE CZ
- T 243441 CASTROCIELO FR
- R 040814 LEVATE BG
- G 279874 TORINO TO
- E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD
- I 429575 GIOIA DEL COLLE BA
- L 298491 ANCONA AN
- O 116424 Roma RM
- V 213185 SOMMACAMPAGNA VR
- L 253421 CASTELLARO IM
- S 152617 NOGAREDO TN
- N 423461 MODENA MO
- R 318537 CROTONE KR
- Z 389503 MILANO MI
- A 476470 PESCARA PE
- C 366742 NAPOLI NA
- Q 224705 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
- I 476752 TORINO TO