Seconda categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 30 biglietti vincenti: premi da 100mila euro

L’elenco completo dei biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia 2025-2026, estratti questa sera nella sala delle lotterie nazionali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono 30 i vincitori con un premio di 100mila euro ciascuno per la seconda categoria: ecco le serie vincenti e dove sono stati venduti i biglietti fortunati.

Il 6 gennaio 2026 sono stati estratti anche tutti i biglietti di seconda categoria della Lotteria Italia mentre si procedeva al gioco dei pacchi durante la trasmissione Rai "Affari Tuoi", condotta da Stefano de Martino in onda su Rai 1. La fortuna quest'anno ha baciato 30 vincitori, che portano a casa un premio di 100mila euro ciascuno per la seconda categoria.

Ecco l'elenco completo dei biglietti vincenti e dove sono stati venduti, diffuso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per ogni biglietto è possibile consultare il numero di serie e il Comune in cui è stato acquistato, in attesa di conoscere anche i premi di consolazione dell'edizione 2025-2026 della Lotteria Italia.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei 30 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100mila euro. Di seguito l'elenco completo: