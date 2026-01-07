Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotteria Italia 2025-26

Terza categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 60 biglietti vincenti: premio di 50mila euro

Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025-2026 con numeri di serie, premi e luoghi dove sono stati venduti, comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I biglietti estratti dall’Adm mentre era in corso la trasmissione condotta da Stefano de Martino su Rai 1 “Affari tuoi”.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotteria Italia 2025-26

Estratti stasera, martedì 6 gennaio 2026, anche tutti i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025-2026 mentre era in corso la trasmissione televisiva Rai "Affari tuoi" condotta da Stefano de Martino che ha assegnato invece i premi di prima categoria tra cui il primo premio da 5 milioni di euro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato anche serie, numeri e luoghi dove sono stati venduti i 60 biglietti di terza categoria della Lotteria Italia. Quest'anno i premi in palio hanno un valore di 50mila euro.

La quantità dei biglietti vincenti di terza categoria con i relativi premi associati, sono stabiliti dal Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita dell’Adm  poco prima della trasmissione "Affari Tuoi" e a tutte le vincite non si applicano ritenute. Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi di consolazione della Lotteria Italia 2025-2026:

  • C 431308 NAPOLI NA
  • S 428559 PISTOIA PT
  • E 312271 FIORENZUOLA D'ARDA PC
  • Z 166541 Roma RM
  • T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
  • U 309578 SENIGALLIA AN
  • Z 144713 BARI BA
  • P 361311 SAN SALVO CH
  • Q 220879 NOVARA NO
  • Z 353771 AURONZO DI CADORE BL
  • G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA
  • V 015643 ASCOLI SATRIANO FG
  • V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM
  • Q 219217 CREMELLA LC
  • O 226436 PREVALLE BS
  • A 171897 San Nicola la Strada CE
  • G 004181 CALCINATE BG
  • M 433499 BOLOGNA BO
  • L 230622 VERONA VR
  • C 183249 Ariccia RM
  • V 392187 PIETRA VAIRANO CE
  • G 135863 Frascati RM
  • C 248913 RIMINI RN
  • S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL
  • E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC
  • P 001034 NUMANA AN
  • S 121337 Roma RM
  • Q 419219 FOGGIA FG
  • L 462968 UDINE UD
  • O 331476 NAPOLI NA
  • R 408948 NAPOLI NA
  • C 418134 ROMA RM
  • N 028152 MILANO MI
  • M 472501 RUBIERA RE
  • C 216443 BERGAMO BG
  • Z 132743 TORINO TO
  • F 466560 TORINO TO
  • I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM
  • D 033808 REGGIO CALABRIA RC
  • T 255565 FIORENZUOLA D'ARDA PC
  • E 066928 ALESSANDRIA AL
  • V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR
  • Z 031713 RAVENNA RA
  • Q 330855 CALALZO DI CADORE BL
  • F 339474 RAPALLO GE
  • V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR
  • T 493114 FIRENZE FI
  • R 435513 MARSALA TP
  • G 119037 Padova PD
  • I 293236 MASSA LOMBARDA RA
  • M 497604 CASARANO LE
  • AA 291027 ONLINE
  • O 475636 GUBBIO PG
  • R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM
  • E 289487 FERRARA FE
  • R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG
  • P 403550 VIGEVANO PV
  • T 346930 TIVOLI RM
  • M 154316 Roma RM
  • S 221283 CAMPO GALLIANO MO
Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views