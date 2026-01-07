Terza categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 60 biglietti vincenti: premio di 50mila euro
Estratti stasera, martedì 6 gennaio 2026, anche tutti i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025-2026 mentre era in corso la trasmissione televisiva Rai "Affari tuoi" condotta da Stefano de Martino che ha assegnato invece i premi di prima categoria tra cui il primo premio da 5 milioni di euro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato anche serie, numeri e luoghi dove sono stati venduti i 60 biglietti di terza categoria della Lotteria Italia. Quest'anno i premi in palio hanno un valore di 50mila euro.
La quantità dei biglietti vincenti di terza categoria con i relativi premi associati, sono stabiliti dal Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita dell’Adm poco prima della trasmissione "Affari Tuoi" e a tutte le vincite non si applicano ritenute. Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi di consolazione della Lotteria Italia 2025-2026:
- C 431308 NAPOLI NA
- S 428559 PISTOIA PT
- E 312271 FIORENZUOLA D'ARDA PC
- Z 166541 Roma RM
- T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
- U 309578 SENIGALLIA AN
- Z 144713 BARI BA
- P 361311 SAN SALVO CH
- Q 220879 NOVARA NO
- Z 353771 AURONZO DI CADORE BL
- G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA
- V 015643 ASCOLI SATRIANO FG
- V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM
- Q 219217 CREMELLA LC
- O 226436 PREVALLE BS
- A 171897 San Nicola la Strada CE
- G 004181 CALCINATE BG
- M 433499 BOLOGNA BO
- L 230622 VERONA VR
- C 183249 Ariccia RM
- V 392187 PIETRA VAIRANO CE
- G 135863 Frascati RM
- C 248913 RIMINI RN
- S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL
- E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC
- P 001034 NUMANA AN
- S 121337 Roma RM
- Q 419219 FOGGIA FG
- L 462968 UDINE UD
- O 331476 NAPOLI NA
- R 408948 NAPOLI NA
- C 418134 ROMA RM
- N 028152 MILANO MI
- M 472501 RUBIERA RE
- C 216443 BERGAMO BG
- Z 132743 TORINO TO
- F 466560 TORINO TO
- I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM
- D 033808 REGGIO CALABRIA RC
- T 255565 FIORENZUOLA D'ARDA PC
- E 066928 ALESSANDRIA AL
- V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR
- Z 031713 RAVENNA RA
- Q 330855 CALALZO DI CADORE BL
- F 339474 RAPALLO GE
- V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR
- T 493114 FIRENZE FI
- R 435513 MARSALA TP
- G 119037 Padova PD
- I 293236 MASSA LOMBARDA RA
- M 497604 CASARANO LE
- AA 291027 ONLINE
- O 475636 GUBBIO PG
- R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM
- E 289487 FERRARA FE
- R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG
- P 403550 VIGEVANO PV
- T 346930 TIVOLI RM
- M 154316 Roma RM
- S 221283 CAMPO GALLIANO MO