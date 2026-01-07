Terza categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 60 biglietti vincenti: premio di 50mila euro

Ecco l’elenco completo dei biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025-2026 con numeri di serie, premi e luoghi dove sono stati venduti, comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I biglietti estratti dall’Adm mentre era in corso la trasmissione condotta da Stefano de Martino su Rai 1 “Affari tuoi”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Estratti stasera, martedì 6 gennaio 2026, anche tutti i biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2025-2026 mentre era in corso la trasmissione televisiva Rai "Affari tuoi" condotta da Stefano de Martino che ha assegnato invece i premi di prima categoria tra cui il primo premio da 5 milioni di euro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato anche serie, numeri e luoghi dove sono stati venduti i 60 biglietti di terza categoria della Lotteria Italia. Quest'anno i premi in palio hanno un valore di 50mila euro.

La quantità dei biglietti vincenti di terza categoria con i relativi premi associati, sono stabiliti dal Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita dell’Adm poco prima della trasmissione "Affari Tuoi" e a tutte le vincite non si applicano ritenute. Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi di consolazione della Lotteria Italia 2025-2026: