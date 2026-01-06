Prima categoria Lotteria Italia 2025-26, i biglietti estratti: vinti 5 milioni di euro a Roma
Sono stati estratti i premi di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026 tra cui il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma con Serie T 270462 . Il biglietto vincente del secondo premio da 2.5 milioni di euro acquistato invece a Ciampino con serie E 334755 . L'estrazione dei biglietti vincenti di prima categoria è stata effettuata questa sera, martedì 6 gennaio, in diretta su Rai 1, durante la punta speciale della trasmissione "Affari Tuoi", condotta da Stefano de Martino.
Nel corso del programma tv assegnati anche gli altri tre premi di prima categoria rispettivamente da 2, 1.5 e 1 milione di euro. Ecco tutti i biglietti vincenti di prima categoria con i relativi premi:
- 1° premio vale 5 milioni di euro: serie T 270462 venduto a Roma
- 2° premio da € 2.500.000: serie E 334755 venduto a Ciampino (Roma)
- 3° premio da € 2.000.000: serie L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)
- 4° premio da € 1.500.000: serie D 019458 venduto a Jerzu (Nuoro)
- 5° premio da € 1.000.000: serie Q 331024 venduto ad Albano Laziale (Roma)
Lotteria Italia 2025-2026, il primo premio da 5 milioni vinto a Roma
Quest'anno il biglietto vincente da 5 milioni di euro della Lotteria Italia è stato vinto a Roma, simboleggiato dal simbolo del gufo nel corso della trasmissione "Affari Tuoi". Lo scorso anno la Fortuna aveva premiato Somaglia (Lodi).