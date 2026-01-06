Prima categoria Lotteria Italia 2025-26, i biglietti estratti: vinti 5 milioni di euro a Roma

Tutti i vincitori dei biglietti di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026: i numeri e i codici dei biglietti vincenti, con il primo premio da 5 milioni di euro estratto la sera del 6 gennaio 2026 durante la trasmissione RAI “Affari tuoi”. Dove sono stati venduti e a quanto ammontano i premi di prima categoria.