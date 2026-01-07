Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026 a Napoli e in Campania: l’elenco completo

Biglietto della Lotteria Italia 2025–2026

Mentre in Italia c'è qualcuno che festeggia dopo aver scoperto di essere diventato o diventata milionaria grazie al biglietto vincente della Lotteria Italia 2026, in Campania questa volta la Dea Bendata non è stata generosissima: non risultano premi di prima categoria né premi speciali. Il premio unitario più alto è di seconda categoria, pari a 100.000 euro, venduto in due comuni: Napoli e San Nicola la Strada (Caserta).

C'è una forte concentrazione nell’area metropolitana di Napoli, che registra il numero più elevato di biglietti vincenti, con 12 premi complessivi tra seconda, terza e quarta categoria. Nel capoluogo si concentra uno dei due premi da 100.000 euro, oltre a più vincite da 50.000 e 20.000 euro.

La provincia di Salerno, invece, presenta una prevalenza di premi di quarta categoria, con una concentrazione significativa nel comune di Sala Consilina, dove risultano venduti più biglietti vincenti da 20.000 euro. L’unico premio di terza categoria della provincia, pari a 50.000 euro, è stato venduto a Capaccio-Paestum.

La provincia di Caserta registra un premio di seconda categoria da 100.000 euro a San Nicola la Strada oltre a due premi di terza categoria da 50.000 euro venduti a San Nicola la Strada e Pietra Vairano. I premi di quarta categoria risultano distribuiti tra Caserta, Marcianise, San Gregorio Matese, Alife, Teano e Cesa.

Sul fronte delle vincite alla principale lotteria italiana, le province campane di Avellino e Benevento risultano marginali quest'anno: ad Avellino sono stati venduti due premi di quarta categoria a Vallata e Mirabella Eclano; a Benevento due premi di quarta categoria a San Salvatore Telesino e Faicchio. Nel complesso, le vincite in Campania superano 1 milione di euro, con premi diffusi su più province ma senza alcuna vincita di vertice, e con una netta prevalenza di premi di quarta categoria da 20.000 euro.

Provincia di Napoli (NA)

Seconda categoria – 100.000 euro

B 408458 – Napoli (NA)

C 366742 -Napoli (NA)

Terza categoria – 50.000 euro

C 431308 – Napoli (NA)

O 331476 – Napoli (NA)

R 408948 – Napoli (NA)

Quarta categoria – 20.000 euro

T 438695 – Napoli (NA)

Q 340409 – Gragnano (NA)

T 105272 – San Vitaliano (NA)

L 307590 – Napoli (NA)

U 277736 – Caivano (NA)

O 471371 – Piano di Sorrento (NA)

O 451758 – Napoli (NA)

Provincia di Salerno (SA)

Terza categoria – 50.000 euro

G 222437 – Capaccio Paestum (SA)

Quarta categoria – 20.000 euro

B 469167 – Sala Consilina (SA)

D 337349 – Sala Consilina (SA)

P 230883 – Sala Consilina (SA)

L 467975 – Montesano sulla Marcellana (SA)

D 475979 – Angri (SA)

D 271564 – Sala Consilina (SA)

U 304756 – Sala Consilina (SA)

I 311395 – Angri (SA)

Provincia di Caserta (CE)

Seconda categoria – 100.000 euro

R 116579 – San Nicola la Strada (CE)

Terza categoria – 50.000 euro

A 171897 – San Nicola la Strada (CE)

V 392187 – Pietra Vairano (CE)

Quarta categoria – 20.000 euro

Z 370772 – Caserta (CE)

Q 280839 – Marcianise (CE)

B 300902 – San Gregorio Matese (CE)

F 264400 – Alife (CE)

E 184497 – Teano (CE)

R 236630 – Cesa (CE)

Provincia di Avellino (AV)

Quarta categoria – 20.000 euro

C 308691 – Vallata (AV)

A 471151 – Mirabella Eclano (AV)

Provincia di Benevento (BN)

Quarta categoria – 20.000 euro