Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotteria Italia 2025-26

Quarta categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 210 biglietti vincenti: premio di 20mila euro

L’elenco completo dei biglietti vincenti di quarta categoria della Lotteria Italia 2025-2026 con numeri di serie, premi e luoghi dove sono stati venduti, comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I biglietti vincitori porteranno a casa un premio da 20mila euro ciascuno.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Redazione
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotteria Italia 2025-26

Sono stati estratti oggi, martedì 6 gennaio, i biglietti di quarta categoria per la Lotteria Italia 2025-2026. Sono 210 i biglietti vincitori del premio di quarta categoria che portano a casa un premio da 20mila euro. La quarta categoria decisa grazie all'elevato numero di biglietti venduti.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi di quarta categoria della Lotteria Italia 2025-2026:

  • G 307544 MILANO MI
  • B 469167 SALA CONSILINA SA
  • AA 220817 ONLINE
  • D 048462 FORNOVO DI TARO PR
  • V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO ME
  • O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA AL
  • O 107429 Palermo PA
  • U 332441 MILANO MI
  • T 117121 Due Carrare PD
  • D 043028 BOLOGNA BO
  • C 210612 RIMINI RN
  • I 357941 PALERMO PA
  • S 060016 GALLIATE NO
  • A 131162 Roma RM
  • D 439450 LICATA AG
  • U 361241 ROMA RM
  • T 438695 NAPOLI NA
  • D 396734 LIVORNO LI
  • Q 262299 PADOVA PD
  • B 134389 Berceto PR
  • T 259078 MILANO MI
  • Z 370772 CASERTA CE
  • D 337349 SALA CONSILINA SA
  • V 289642 ROMA RM
  • R 484808 ROCCA PRIORA RM
  • P 014180 PARMA PR
  • Z 480095 PONCARALE BS
  • C 009689 ASTI AT
  • V 206182 RAPALLO GE
  • S 130035 Fabro TR
  • L 390343 ARTENA RM
  • I 397712 ORBASSANO TO
  • D 284337 CERIALE SV
  • D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE VR
  • O 054744 MIRANDOLA MO
  • F 038719 GIOIOSA MAREA ME
  • O 209513 MILANO MI
  • T 050794 VEGGIANO PD
  • L 133093 Roma RM
  • E 184779 Castel San Pietro Terme BO
  • O 347724 BRUGNATO SP
  • A 099940 POMEZIA RM
  • N 140942 Roma RM
  • Q 340409 GRAGNANO NA
  • U 285126 ISOLA DEL LIRI FR
  • V 145151 NUMANA AN
  • F 129538 Modugno BA
  • T 259699 TAINO VA
  • C 175266 Iseo BS
  • G 011900 VENEZIA VE
  • C 187813 Roma RM
  • R 481321 FONTE NUOVA RM
  • P 221793 ROMA RM
  • F 022379 TARSIA CS
  • O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
  • B 417083 GENOVA GE
  • Q 474963 PRATO PO
  • T 105272 San Vitaliano NA
  • P 286138 LIVORNO LI
  • Q 280839 MARCIANISE CE
  • R 137018 Roma RM
  • R 024986 POTENZA PZ
  • P 230883 SALA CONSILINA SA
  • N 352908 CHATILLON AO
  • D 004044 MARTIGNACCO UD
  • M 086488 GALLICANO NEL LAZIO RM
  • U 482325 FERENTINO FR
  • C 189316 Roma RM
  • O 001357 TIVOLI RM
  • T 103398 Roma RM
  • C 039811 ROMA RM
  • L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA
  • U 335141 VITERBO VT
  • M 491636 LIMBIATE MB
  • U 121289 Roma RM
  • L 307590 NAPOLI NA
  • F 051382 VILLACIDRO SU
  • R 029869 ROMA RM
  • B 300902 SAN GREGORIO MATESE CE
  • T 209780 MAZZANO BS
  • T 491291 CORIGLIANO ROSSANO CS
  • G 432952 BRESCIA BS
  • C 192870 Roma RM
  • V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
  • R 380341 ANAGNI FR
  • AA 378493 ONLINE
  • F 264400 ALIFE CE
  • G 056308 CARAVAGGIO BG
  • C 244384 MOSCIANO SANT’ ANGELO TE
  • Q 133568 Conegliano TV
  • D 335754 FORMIGINE MO
  • C 191337 ROMA RM
  • U 404738 MESSINA ME
  • O 308074 LIVORNO LI
  • G 172079 Roma RM
  • Q 159289 REGGELLO FI
  • Q 200159 CIVITELLA D'AGLIANO VT
  • B 489440 TRIESTE TS
  • D 475979 ANGRI SA
  • M 268445 RIZZICONI RC
  • A 484127 SAVONA SV
  • U 277736 CAIVANO NA
  • U 290230 ROMA RM
  • P 020031 SOVERATO CZ
  • L 462145 VILLESSE GO
  • C 433551 TAORMINA ME
  • P 414273 GAETA LT
  • N 310054 CAGLIARI CA
  • R 343286 RIVALTA DI TORINO TO
  • U 486455 MONTIGNOSO MS
  • G 149349 Roma RM
  • C 312266 GENOVA GE
  • C 498889 PIETRASANTA LU
  • N 155198 Chieti CH
  • S 294818 TORINO TO
  • L 371060 TORINO TO
  • Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA VI
  • P 392591 BOLOGNA BO
  • A 437119 GALLIPOLI LE
  • C 285823 PALMANOVA UD
  • M 230724 JESOLO VE
  • B 197000 ROMA RM
  • T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS
  • A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO MI
  • G 086958 ROMA RM
  • I 142272 Sesto Fiorentino FI
  • A 382183 CASTEL MAGGIORE BO
  • R 310637 VIMERCATE MB
  • S 472066 LUCIGNANO AR
  • P 482936 TORRE PELLICE TO
  • T 488461 GIULIANOVA TE
  • C 167706 Gonars UD
  • L 306170 CATANZARO CZ
  • C 366465 PORDENONE PN
  • L 444286 TORINO TO
  • F 253844 DOLO VE
  • D 271564 SALA CONSILINA SA
  • E 273527 ROMA RM
  • Q 045872 CINGOLI MC
  • B 243922 SARTEANO SI
  • D 113976 Roma RM
  • G 254759 LECCE LE
  • T 246252 FIRENZE FI
  • E 184497 Teano CE
  • B 324560 LA MADDALENA SS
  • L 004685 LUGO RA
  • F 047063 SAVONA SV
  • AA 317629 ONLINE
  • D 137375 Vignate MI
  • C 190810 ROMA RM
  • O 321285 GEMONA DEL FRIULI UD
  • M 236176 BAGNO A RIPOLI FI
  • E 098608 TOLFA RM
  • T 463313 ORICOLA AQ
  • D 096763 RUOTI PZ
  • N 039509 CAGLIARI CA
  • O 471371 PIANO DI SORRENTO NA
  • S 212037 CATANIA CT
  • C 308691 VALLATA AV
  • I 302163 SIRACUSA SR
  • A 336852 PADOVA PD
  • L 287418 ROMA RM
  • T 431412 ROMA RM
  • L 049352 SAN SALVATORE TELESINO BN
  • U 077847 PRIZZI PA
  • I 311395 ANGRI SA
  • B 382220 AOSTA AO
  • G 351469 LUCCA LU
  • M 003082 MILAZZO ME
  • L 312092 RIVOLI TO
  • I 095731 PADERNO DUGNANO MI
  • R 236630 CESA CE
  • V 216212 SEZZE LT
  • S 355283 MANTOVA MN
  • A 403172 POMEZIA RM
  • Z 483397 MORRO D’ORO TE
  • C 329828 SOMMA CAMPAGNA VR
  • U 358618 ANTRODOCO RI
  • V 307045 CASTEL GOFFREDO MN
  • Z 218184 POGGIO FIORITO CH
  • B 221743 CATANIA CT
  • Z 330530 PADERNO DUGNANO MI
  • A 471151 MIRABELLA ECLANO AV
  • G 158475 PADERNO DUGNANO MI
  • U 304756 SALA CONSILINA SA
  • AA 261588 ONLINE
  • O 038082 GIOIA DEL COLLE BA
  • D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO BS
  • G 018741 CALCINATO BS
  • S 126562 Roma RM
  • V 486619 GUIDONIA MONTECELIO RM
  • L 439226 FORMIGINE MO
  • F 139871 Gonars UD
  • C 274898 PARTINICO PA
  • I 427451 FOLIGNO PG
  • L 284333 TAGGIA IM
  • O 451758 NAPOLI NA
  • A 430326 FAICCHIO BN
  • L 318846 CERIGNOLA FG
  • Q 485895 TERNI TR
  • P 106297 Roma RM
  • N 436646 LAINATE MI
  • B 212706 VIESTE FG
  • R 068972 MASSA MS
  • N 409756 ALESSANDRIA AL
  • L 088653 ROMA RM
  • R 362954 VALLECROSIA IM
  • P 109516 Roma RM
  • R 038547 MORRO D'ORO TE
  • A 008063 MERANO BZ
Attualità
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views