Quarta categoria Lotteria Italia 2025-2026, i 210 biglietti vincenti: premio di 20mila euro
L’elenco completo dei biglietti vincenti di quarta categoria della Lotteria Italia 2025-2026 con numeri di serie, premi e luoghi dove sono stati venduti, comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I biglietti vincitori porteranno a casa un premio da 20mila euro ciascuno.
Sono stati estratti oggi, martedì 6 gennaio, i biglietti di quarta categoria per la Lotteria Italia 2025-2026. Sono 210 i biglietti vincitori del premio di quarta categoria che portano a casa un premio da 20mila euro. La quarta categoria decisa grazie all'elevato numero di biglietti venduti.
Ecco l'elenco completo dei vincitori dei premi di quarta categoria della Lotteria Italia 2025-2026:
- G 307544 MILANO MI
- B 469167 SALA CONSILINA SA
- AA 220817 ONLINE
- D 048462 FORNOVO DI TARO PR
- V 421930 SANT AGATA DI MILITELLO ME
- O 062479 CASTELNUOVO SCRIVIA AL
- O 107429 Palermo PA
- U 332441 MILANO MI
- T 117121 Due Carrare PD
- D 043028 BOLOGNA BO
- C 210612 RIMINI RN
- I 357941 PALERMO PA
- S 060016 GALLIATE NO
- A 131162 Roma RM
- D 439450 LICATA AG
- U 361241 ROMA RM
- T 438695 NAPOLI NA
- D 396734 LIVORNO LI
- Q 262299 PADOVA PD
- B 134389 Berceto PR
- T 259078 MILANO MI
- Z 370772 CASERTA CE
- D 337349 SALA CONSILINA SA
- V 289642 ROMA RM
- R 484808 ROCCA PRIORA RM
- P 014180 PARMA PR
- Z 480095 PONCARALE BS
- C 009689 ASTI AT
- V 206182 RAPALLO GE
- S 130035 Fabro TR
- L 390343 ARTENA RM
- I 397712 ORBASSANO TO
- D 284337 CERIALE SV
- D 007562 SAN GIOVANNI ILARIONE VR
- O 054744 MIRANDOLA MO
- F 038719 GIOIOSA MAREA ME
- O 209513 MILANO MI
- T 050794 VEGGIANO PD
- L 133093 Roma RM
- E 184779 Castel San Pietro Terme BO
- O 347724 BRUGNATO SP
- A 099940 POMEZIA RM
- N 140942 Roma RM
- Q 340409 GRAGNANO NA
- U 285126 ISOLA DEL LIRI FR
- V 145151 NUMANA AN
- F 129538 Modugno BA
- T 259699 TAINO VA
- C 175266 Iseo BS
- G 011900 VENEZIA VE
- C 187813 Roma RM
- R 481321 FONTE NUOVA RM
- P 221793 ROMA RM
- F 022379 TARSIA CS
- O 252988 SAVIGNANO SUL RUBICONE FC
- B 417083 GENOVA GE
- Q 474963 PRATO PO
- T 105272 San Vitaliano NA
- P 286138 LIVORNO LI
- Q 280839 MARCIANISE CE
- R 137018 Roma RM
- R 024986 POTENZA PZ
- P 230883 SALA CONSILINA SA
- N 352908 CHATILLON AO
- D 004044 MARTIGNACCO UD
- M 086488 GALLICANO NEL LAZIO RM
- U 482325 FERENTINO FR
- C 189316 Roma RM
- O 001357 TIVOLI RM
- T 103398 Roma RM
- C 039811 ROMA RM
- L 467975 MONTESANO SULLA MARCELLANA SA
- U 335141 VITERBO VT
- M 491636 LIMBIATE MB
- U 121289 Roma RM
- L 307590 NAPOLI NA
- F 051382 VILLACIDRO SU
- R 029869 ROMA RM
- B 300902 SAN GREGORIO MATESE CE
- T 209780 MAZZANO BS
- T 491291 CORIGLIANO ROSSANO CS
- G 432952 BRESCIA BS
- C 192870 Roma RM
- V 342725 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR
- R 380341 ANAGNI FR
- AA 378493 ONLINE
- F 264400 ALIFE CE
- G 056308 CARAVAGGIO BG
- C 244384 MOSCIANO SANT’ ANGELO TE
- Q 133568 Conegliano TV
- D 335754 FORMIGINE MO
- C 191337 ROMA RM
- U 404738 MESSINA ME
- O 308074 LIVORNO LI
- G 172079 Roma RM
- Q 159289 REGGELLO FI
- Q 200159 CIVITELLA D'AGLIANO VT
- B 489440 TRIESTE TS
- D 475979 ANGRI SA
- M 268445 RIZZICONI RC
- A 484127 SAVONA SV
- U 277736 CAIVANO NA
- U 290230 ROMA RM
- P 020031 SOVERATO CZ
- L 462145 VILLESSE GO
- C 433551 TAORMINA ME
- P 414273 GAETA LT
- N 310054 CAGLIARI CA
- R 343286 RIVALTA DI TORINO TO
- U 486455 MONTIGNOSO MS
- G 149349 Roma RM
- C 312266 GENOVA GE
- C 498889 PIETRASANTA LU
- N 155198 Chieti CH
- S 294818 TORINO TO
- L 371060 TORINO TO
- Q 492234 BASSANO DEL GRAPPA VI
- P 392591 BOLOGNA BO
- A 437119 GALLIPOLI LE
- C 285823 PALMANOVA UD
- M 230724 JESOLO VE
- B 197000 ROMA RM
- T 048864 DESENZANO DEL GARDA BS
- A 241963 SAN ZENONE AL LAMBRO MI
- G 086958 ROMA RM
- I 142272 Sesto Fiorentino FI
- A 382183 CASTEL MAGGIORE BO
- R 310637 VIMERCATE MB
- S 472066 LUCIGNANO AR
- P 482936 TORRE PELLICE TO
- T 488461 GIULIANOVA TE
- C 167706 Gonars UD
- L 306170 CATANZARO CZ
- C 366465 PORDENONE PN
- L 444286 TORINO TO
- F 253844 DOLO VE
- D 271564 SALA CONSILINA SA
- E 273527 ROMA RM
- Q 045872 CINGOLI MC
- B 243922 SARTEANO SI
- D 113976 Roma RM
- G 254759 LECCE LE
- T 246252 FIRENZE FI
- E 184497 Teano CE
- B 324560 LA MADDALENA SS
- L 004685 LUGO RA
- F 047063 SAVONA SV
- AA 317629 ONLINE
- D 137375 Vignate MI
- C 190810 ROMA RM
- O 321285 GEMONA DEL FRIULI UD
- M 236176 BAGNO A RIPOLI FI
- E 098608 TOLFA RM
- T 463313 ORICOLA AQ
- D 096763 RUOTI PZ
- N 039509 CAGLIARI CA
- O 471371 PIANO DI SORRENTO NA
- S 212037 CATANIA CT
- C 308691 VALLATA AV
- I 302163 SIRACUSA SR
- A 336852 PADOVA PD
- L 287418 ROMA RM
- T 431412 ROMA RM
- L 049352 SAN SALVATORE TELESINO BN
- U 077847 PRIZZI PA
- I 311395 ANGRI SA
- B 382220 AOSTA AO
- G 351469 LUCCA LU
- M 003082 MILAZZO ME
- L 312092 RIVOLI TO
- I 095731 PADERNO DUGNANO MI
- R 236630 CESA CE
- V 216212 SEZZE LT
- S 355283 MANTOVA MN
- A 403172 POMEZIA RM
- Z 483397 MORRO D’ORO TE
- C 329828 SOMMA CAMPAGNA VR
- U 358618 ANTRODOCO RI
- V 307045 CASTEL GOFFREDO MN
- Z 218184 POGGIO FIORITO CH
- B 221743 CATANIA CT
- Z 330530 PADERNO DUGNANO MI
- A 471151 MIRABELLA ECLANO AV
- G 158475 PADERNO DUGNANO MI
- U 304756 SALA CONSILINA SA
- AA 261588 ONLINE
- O 038082 GIOIA DEL COLLE BA
- D 005209 SAN ZENO NAVIGLIO BS
- G 018741 CALCINATO BS
- S 126562 Roma RM
- V 486619 GUIDONIA MONTECELIO RM
- L 439226 FORMIGINE MO
- F 139871 Gonars UD
- C 274898 PARTINICO PA
- I 427451 FOLIGNO PG
- L 284333 TAGGIA IM
- O 451758 NAPOLI NA
- A 430326 FAICCHIO BN
- L 318846 CERIGNOLA FG
- Q 485895 TERNI TR
- P 106297 Roma RM
- N 436646 LAINATE MI
- B 212706 VIESTE FG
- R 068972 MASSA MS
- N 409756 ALESSANDRIA AL
- L 088653 ROMA RM
- R 362954 VALLECROSIA IM
- P 109516 Roma RM
- R 038547 MORRO D'ORO TE
- A 008063 MERANO BZ
