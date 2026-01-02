Lotteria Italia 2025-26, quando escono i biglietti vincenti: come funzionano vincite e premi, il regolamento

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Come ogni anno con la festa dell'Epifania torna anche la Lotteria Italia. L'estrazione dei biglietti vincenti si terrà martedì 6 gennaio 2026 in diretta nel corso della puntata speciale della trasmissione televisiva "Affari Tuoi" su Rai 1, condotta da Stefano De Martino a partire dalle 20:35. Secondo quanto stabilito dal decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), le operazioni di estrazione finale della Lotteria Italia 2025 si svolgeranno a Roma in due tranche: alle 20:30 circa ci sarà l'estrazione del premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione, poi dopo le ore 21 seguirà l'estrazione dei biglietti vincenti del primo premio da 5 milioni di euro e degli altri premi di prima categoria.

Anche per l’edizione 2025 il costo del biglietto resta a 5 euro, come avvenuto negli ultimi anni. È anche possibile partecipare alla Lotteria Italia con più biglietti. I biglietti cartacei possono essere acquistati fino al 6 gennaio, mentre la chiusura della vendita per i biglietti online è anticipata alle ore 08:00 del 05 gennaio.

Quando ci sarà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-26

L'estrazione finale della Lotteria Italia si terrà martedì 6 gennaio 2026 mentre andrà in onda la puntata speciale della trasmissione Rai “Affari Tuoi”, abbinata proprio alla Lotteria Italia 2025. L'appuntamento è a partire dalle 20:35 su Rai 1 insieme a Stefano De Martino e ai suoi ospiti che ancora non sono stati svelati. Durante la puntata speciale saranno annunciati i premi di prima categoria. I biglietti vincenti verranno pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come funziona l'estrazione: le categorie di biglietti e quanto si vince

Il primo premio della Lotteria Italia 2025, come stabilito dal regolamento ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ammonta a 5 milioni di euro. L’importo degli altri premi di prima categoria e degli eventuali ulteriori premi sarà determinato dopo le operazioni di accertamento relative al ricavato della vendita dei biglietti. Le operazioni di estrazione finale si svolgeranno a Roma in due parti: alle 20:30 circa ci sarà l'estrazione del premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione, poi dopo le ore 21 seguirà l'estrazione dei biglietti vincenti del primo premio e degli altri premi di prima categoria.

Come e dove acquistare il biglietto della Lotteria Italia 2025

Chi vuole partecipare alle estrazioni della Lotteria Italia 2025 – solo i maggiorenni – può acquistare uno o più biglietti al costo d 5 euro sia presso i rivenditori fisici che online, utilizzando il proprio conto gioco. A portare alla realizzazione delle 12 grafiche dei biglietti Lotteria Italia 2025 cartacei è stato il concorso “Disegniamo la fortuna con ADM”, quest’anno dedicato al tema “Disabilità e Cinema”.

Dove trovare l'elenco dei biglietti vincenti e verificare le vincite

I biglietti vincenti di Lotteria Italia 2025 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giocatori che hanno acquistato uno o più biglietti hanno la possibilità di verificare se il proprio biglietto è vincente utilizzando l’apposita sezione “Verifica Vincite” presente sul sito ufficiale di Lotteria Italia, sull’app MyLotteries disponibile per smartphone iOS e Android e sulla vetrina di gioco dei rivenditori online autorizzati.

Come riscuotere i premi della Lotteria Italia e quanto vengono tassate le vincite

Secondo il regolamento ufficiale della Lotteria Italia redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di riscossione vincite Lotteria Italia e il pagamento dei premi seguono due procedure differenti, distinguibili sulla base del formato, cartaceo o digitale, del biglietto vincente.

Nel caso di acquisto del biglietto cartaceo, entro il 180esimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2025, termine ultimo per il reclamo dei premi lotteria Italia 2025, il giocatore in possesso di un biglietto vincente può presentarlo, integro ed in originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o farlo pervenire (a proprio rischio) al medesimo Ufficio Premi, che si trova in viale del Campo Boario, 56/D a Roma (CAP 00154). In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo.

In caso di acquisto di biglietto online, invece, la richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l’Ufficio Premi o presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali. Anche in questo caso, la riscossione del premio può essere effettuata entro il 180esimo giorno successiva alla pubblicazione delle serie vincenti sul Bollettino ufficiale.

Per quanto riguarda la tassazione, alle vincite di qualsiasi importo relative alla Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo; quindi, ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.