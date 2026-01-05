Lotteria Italia 2025, perché se hai uno di questi biglietti non potrai mai vincere

Tra i tanti biglietti della Lotteria Italia messi in vendita per l’estrazione di quest’anno ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto. Ecco quali sono i biglietti della lotteria Italia che non potranno mai vincere.

Manca pochissimo all'estrazione finale della Lotteria Italia 2025-2026: domani, martedì 6 gennaio, a partire dalle 20:30 ci sarà l'estrazione dei primi di prima categoria, incluso il primo premio da 5 milioni di euro, l'estrazione straordinaria dal valore di 300mila euro e a seguire quelle dei primi di seconda e terza categoria.

Ma non tutti i tagliandi acquistati saranno fortunati. Anzi, alcuni per niente. C'è infatti un nutrito gruppo di biglietti messi in vendita ma poi annullati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per una serie di motivi e che quindi non danno diritto ad alcuna vincita.

Tra i 9.5 milioni di biglietti della Lotteria Italia venduti per l'estrazione di quest'anno, infatti, ci sono alcuni che la Direzione Giochi di Adm ha annullato in quanto oggetto di smarrimento, danneggiamento o di furto dai punti vendita. I possessori di questi biglietti dunque non potranno reclamare nessun premio anche nell'eventuale caso di estrazione vincente.

L’Agenzia Dogane e Monopoli, riporta precisamente Agipronews, ha disposto oggi l’annullamento di oltre 50 pacchi contenenti i biglietti della Lotteria Italia 2025 danneggiati o persi prima della consegna ai punti vendita. Come previsto dal Regolamento pubblicato dall'Agenzia, infatti, “ai fini dell’estrazione finale, i biglietti annullati sono da considerare invenduti e l’eventuale estrazione della serie e numero di uno di tali biglietti è ritenuta nulla e l’operazione viene rinnovata”.

I biglietti della Lotteria Italia 2023 annullati perché danneggiati sono i seguenti:

L'elenco dei biglietti della Lotteria Italia smarriti e annullati: