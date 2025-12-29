Lotteria Italia 2025-26, è boom di biglietti venduti verso quota 9.5 milioni: le novità sui premi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotteria Italia 2025-26 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si avvicina l'estrazione finale della Lotteria Italia, che come ogni anno si terrà la sera dell'Epifania. Martedì 6 gennaio 2026 a partire dalle 20:30 verranno estratti i biglietti fortunati nel corso della puntata speciale di "Affari Tuoi" in onda su Rai 1 con Stefano De Martino. Il primo premio vale 5 milioni di euro e inoltre quest'anno è stata introdotta una novità importante, una estrazione straordinaria dal valore di 300mila euro. Dopo l’assegnazione del premio speciale, si procederà infatti all’estrazione dei premi di prima categoria e delle altre categorie (lo scorso anno arrivarono a ben 4 categorie).

Gli italiani, dunque, sognano in attesa della festa dell'Epifania. Nel corso degli ultimi mesi sono stati venduti il 10% di biglietti in più rispetto alla scorsa edizione. I tagliandi venduti in vista dell'estrazione del 6 gennaio, secondo quanto apprende Agipronews da fonti istituzionali, viaggiano verso quota 9,5 milioni, in vistosa crescita rispetto ai 6,7 milioni del 2023 e agli 8,6 dell’edizione 2024.

Quello con la Lotteria Italia è diventato un appuntamento imprescindibile di ogni inizio anno. Eppure, nella storia, non mancano gli "smemorati" che, pur in possesso di un biglietto vincente, non hanno mai riscosso la somma in denaro. Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere "snobbato", ma l’abitudine a non controllare il prezioso tagliando ha resistito anche nella Lotteria 2024, l’ultima in ordine di tempo: nella passata edizione, riporta Agipronews, oltre 1,2 milioni di euro di premi finali non sono stati ritirati dai legittimi vincitori, a cui si aggiungono circa 130mila euro in premi giornalieri dimenticati. Una cifra che, se sommata dal 2002 a oggi, ha ormai superato i 32 milioni di euro.