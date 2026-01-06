Premio speciale della Lotteria Italia, il biglietto vincente da 300 mila euro: dove è stato venduto

È stato estratto oggi, martedì 6 gennaio 2026, il premio speciale da 300mila euro, novità introdotta con questa edizione della Lotteria 2025-2026. È stato venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

C'è una novità assoluta relativa all'estrazione finale della Lotteria Italia 2025/2026: è stato infatti estratto un premio speciale da 300mila euro prima dell'estrazione dei biglietti vincenti di prima categoria, incluso quello da 5 milioni di euro.

Secondo quanto stabilito dal decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), infatti, le operazioni di estrazione finale della Lotteria Italia 2025 si svolgeranno a Roma, presso la sala delle lotterie nazionali dell’ADM, la sera del 6 gennaio 2026, in due orari: alle 20:30 circa l'estrazione del premio speciale da 300mila euro, e dopo le ore 21:00 l'estrazione dei biglietti vincenti del primo premio da 5 milioni e degli altri premi di prima categoria.

L'estrazione è avvenuta in diretta durante la puntata speciale della trasmissione tv "Affari Tuoi" condotta da Stefano De Martino su Rai 1.

Anche per partecipare all'estrazione speciale basta acquistare un biglietto della Lotteria Italia 2025 al prezzo di 5 euro o sul sito ufficiale della Lotteria Italia scegliendo uno dei rivenditori online autorizzati, presso i rivenditori fisici autorizzati, online sui siti di gioco certificati o tramite l’app MyLotteries. Il termine ultimo per l’acquisto cambia a seconda del canale di vendita: il 6 gennaio per i biglietti cartacei, il 5 per quelli online.

Secondo il regolamento ufficiale della Lotteria Italia redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la richiesta di riscossione vincite Lotteria Italia e il pagamento dei premi seguono due procedure differenti, distinguibili sulla base del formato, cartaceo o digitale, del biglietto vincente. Nel caso di acquisto del biglietto cartaceo, entro il 180esimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2025, termine ultimo per il reclamo dei premi lotteria Italia 2025, il giocatore in possesso di un biglietto vincente può presentarlo, integro ed in originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o farlo pervenire (a proprio rischio) al medesimo Ufficio Premi, che si trova in viale del Campo Boario, 56/D a Roma (CAP 00154). In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. In caso di acquisto di biglietto online, invece, la richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l’Ufficio Premi o presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.