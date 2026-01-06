Attualità
Lotteria Italia 2025-26

Come verificare le vincite e riscuotere i premi dei biglietti alla Lotteria Italia 2025-2026

Per sapere se il proprio biglietto della Lotteria Italia 2025-2026 è vincente ci sono vari strumenti online mentre per riscuotere le vincite. Si hanno massimo 6 mesi di tempo per farlo. Ecco come verificare le vincite e riscuotere i premi della Lotteria Italia.
Sono appena stati estratti i cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta su Rai 1 con la trasmissione "Affari tuoi" condotta da Stefano De Martino, mentre i premi di seconda e terza saranno comunicati da Adm sul proprio sito. La novità di questa edizione è l'estrazione straordinaria con la quale si possono vincere 300mila euro.

Per sapere se il proprio biglietto della Lotteria Italia tra i vincenti è possibile consultare lo strumento di verifica vincite disponibile online sul sito ufficiale o tramite App My Lotteries. Tutti i biglietti vincenti sono consultabili anche sul sito www.adm.gov.it dove i giocatori possono continuare a controllare se il proprio biglietto è vincente fino al 180° giorno dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; qualsiasi sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., Intesa Sanpaolo, sul territorio nazionale (la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta).

Il vincitore dovrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Se il biglietto vincente è stato acquistato online, la richiesta di pagamento deve essere effettuata presso un qualsiasi sportello della banca tesoriera di Lotterie Nazionali S.r.l., Intesa Sanpaolo, o direttamente presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta.

Si ricorda che alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, le somme corrispondenti ai biglietti vincenti verranno accreditate per intero.

