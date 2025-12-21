Affari Tuoi, la puntata del 21 dicembre: Camilla dal Lazio vince 107mila euro e ricompra le fedi rubate

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 21 dicembre, è stata Camilla da San Cesario, in provincia di Roma, 29 anni e commessa. La concorrente laziale ha giocato accompagnata dal compagno Giulio, pilota, sposati entrambi da due anni e mezzo. Ha portato a casa 107mila euro, accettando l'offerta finale del Dottore di 100mila euro, a cui si sommano i 7mila vinti con Gennarino. Il suo pacco, il numero 3 scelto dopo un cambio strategico, conteneva purtroppo 200mila euro. Un dettaglio toccante ha caratterizzato l'inizio della serata: "Non ho visto le fedi", ha detto Stefano De Martino notando le mani nude della coppia. "Purtroppo me le hanno rubate", ha spiegato Camilla, definendo subito il primo obiettivo della puntata: ricomprarle.

La partita di Camilla ad Affari Tuoi

La serata è iniziata con un colpo di fortuna immediato: il pacco 19 della Liguria ha rivelato i fatidici 5 euro, portando il biglietto della Lotteria Italia lontano dal Lazio. I primi tiri hanno poi dato segnali incoraggianti: via 15mila euro con la Sardegna, 100 euro dalla Basilicata, ma al quarto tiro è arrivata la prima grande gioia. Il pacco 17 del Trentino Alto Adige conteneva Gennarino, garantendo a Camilla un jackpot sicuro di 7mila euro in gettoni d'oro. "Primo obiettivo raggiunto", ha sorriso De Martino, "le fedi le ricomprate". La Valle d'Aosta ha portato via l'1 euro e il Veneto i 10 euro, poi sulle note di "AMOR" di Achille Lauro sono suonate le campane a festa.

A quel punto Camilla ha preso una decisione coraggiosa: ha chiesto il cambio, lasciando il suo pacco 5 per il numero 3. La scelta si è rivelata azzeccata nell'immediato: aprendo il pacco 5 sono usciti 30mila euro. "Tutto sommato bene", ha commentato la concorrente con sollievo. La partita è proseguita con altri due tiri che hanno tolto dal tabellone 10mila e 20mila euro, mantenendo ancora viva la speranza dei grandi premi. La situazione era promettente: restavano 50mila, 75mila, 100mila, 200mila, 300mila euro, il pacco nero e cinque pacchi blu.

La prima offerta del Dottore è arrivata a 39mila euro, ma Camilla ha rifiutato senza esitazioni. I tiri successivi hanno portato via 50mila euro dalla Toscana, mentre il Molise e le Marche hanno tolto solo 20 e 50 euro. Il Dottore ha proposto cambio o offerta, e Camilla ha scelto l'offerta: un tiro per 50mila euro. "Il tabellone invita a proseguire", ha ragionato la coppia guardando i quattro rossi pesanti ancora in gioco, e infatti hanno rifiutato. La Campania ha tolto solo 200 euro, poi è arrivato un altro cambio proposto dal Dottore, nuovamente rifiutato. Il pacco 4 della Calabria ha rivelato il pacco nero: dentro c'erano 20mila euro, una cifra importante ma che non ha cambiato lo scenario.

Il finale di Camilla ad Affari Tuoi: 107mila euro per ricomprare le fedi

La situazione si è fatta elettrizzante quando sul tabellone è rimasto praticamente tutto il podio: 100mila, 200mila e 300mila euro, più 75mila, contro soli due pacchi blu da 0 e 500 euro. Il Dottore ha offerto due tiri per 56mila euro, ma Camilla e Giulio hanno continuato a rifiutare. "Ogni tiro si fa delicato adesso", ha avvertito De Martino, "quattro rossi fuori contro due blu". E infatti la tensione è diventata palpabile quando sono andati via i 75mila euro, anche se il podio era ancora intatto.

Con un altro tiro a disposizione prima della nuova offerta, la Puglia ha tolto dal gioco i 500 euro. A quel punto si è creata la situazione più classica e drammatica di Affari Tuoi: il podio completo contro lo zero. O tutto o niente. Il Dottore ha offerto un tiro e 100mila euro, un'offerta che ha fatto riflettere la coppia. "A questo punto della gara sarebbe difficile ricevere un'offerta migliore", ha fatto notare Giulio con lucidità. Gli amici pacchisti si sono divisi nei consigli, alcuni spingevano per il rifiuto ragionando che pescando uno tra 200mila e 300mila nel prossimo tiro, l'offerta sarebbe potuta tornare alta.

Dopo una lunga riflessione, Camilla ha deciso di accettare i 100mila euro. Una scelta prudente che, sommata ai 7mila euro di Gennarino, le ha garantito 107mila euro da portare a casa. La partita è proseguita virtualmente: Camilla avrebbe aperto il pacco 13 dell'Umbria, che conteneva 300mila euro. "È una buona notizia", ha commentato De Martino, "psicologicamente sarebbe cambiato tutto a questo punto". Il secondo tiro virtuale sul pacco 9 dell'Abruzzo avrebbe rivelato 100mila euro, lasciandola con una finale tra 0 e 200mila euro.

Alla scoperta finale, il pacco 3 conteneva 200mila euro. Una beffa relativa, considerando che l'offerta accettata era stata comunque generosa e che senza i 7mila euro di Gennarino, la vittoria sarebbe stata di soli 93mila euro in meno rispetto al contenuto del pacco. Camilla è tornata a casa con un sorriso e con l'obiettivo raggiunto: ricomprare quelle fedi che le erano state rubate, simbolo di un amore che questa sera ha dimostrato di saper prendere le decisioni giuste al momento giusto.