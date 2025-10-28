Francesca Fagnani a sorpresa da Antonella Clerici si finge concorrente: “Vengo da Roma, se vieni ti faccio una carbonara”

Francesca Fagnani ospite a sorpresa a È sempre mezzogiorno nel giorno del debutto di Belve. La conduttrice si finge concorrente, poi svela i dettagli della puntata: “Maria De Filippi sarà in tutte le puntate, un gesto di grande generosità”.

A È sempre mezzogiorno arriva una grande sorpresa per Antonella Clerici. Durante il gioco con il pubblico da casa, che può giocare in diretta con la conduttrice, è arriva una chiamata di una telespettatrice speciale. "Come ti chiami e da dove chiami?", la domanda di routine. "Mi chiamo Francesca e chiamo da Roma", la risposta dall'altra parte della linea. Arriva anche un invito a "mangiare insieme una carbonara". Una voce che Antonella Clerici riconosce quasi subito, mentre il gioco procede. Poi l'illuminazione: "Ma non è che sei la mia belva?". Lo studio esplode in un applauso, la sorpresa è riuscita.

Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, ha scelto proprio il giorno del debutto della nuova edizione del suo programma per fare questa incursione nello spazio mattutino della Clerici. Un modo per promuovere il ritorno del suo programma e, al tempo stesso, per omaggiare una collega con cui evidentemente c'è feeling.

Il commento sugli ospiti

Dopo lo svelamento dell'identità, Fagnani entra subito nel vivo: "Oggi è il debutto con la nuova edizione", conferma. Poi elenca gli ospiti della prima puntata: Belen Rodriguez, Isabella Rossellini e Rita De Crescenzo, una formazione che mescola icone del cinema internazionale, volti televisivi e fenomeni social. In particolare, il personaggio di Rita De Crescenzo che ha creato tante polemiche al momento dell'annuncio.

La bomba su Maria De Filippi

Ma la notizia vera arriva subito dopo. "Ci sarà in tutte le puntate ed è stato un gesto di grande generosità e amicizia da parte sua", dice riferendosi a Maria De Filippi. La presenza della regina di Canale 5 in un programma Rai non è certo una novità assoluta, ma la scelta di Belve come contenitore e la costanza della presenza – in tutte le puntate – rappresenta un fatto rilevante nel panorama televisivo italiano. Antonella Clerici, da par suo, commenta con quella schiettezza che la contraddistingue: "È vero, lei fa le cose solo se le fa piacere di farle".

Prima di chiudere il collegamento, Fagnani non dimentica di ricordare un impegno precedente: "L'invito per venire a farti una carbonara a Roma, resta." Un riferimento che testimonia come tra le due ci sia un rapporto che va oltre le telecamere, fatto di promesse e progetti da realizzare lontano dagli studi televisivi.