Maria De Filippi a Belve, è Francesca Fagnani a rispondere: “Una belvata? Controllavo il cellulare di Mentana”

Maria De Filippi va a Belve e prende il posto di Francesca Fagnani. È quanto accaduto nella puntata della nuova stagione del talk andata in onda il 28 ottobre. La celebre conduttrice Mediaset ha accettato l’invito della giornalista ma, a differenza degli altri ospiti, non si è sottoposta alle domande di rito di Fagnani: è stata lei, infatti, a prendere in mano l’agenda rossa della collega e a porre le domande.

Che cosa ha chiesto Maria De Filippi a Francesca Fagnani

Sono due le domande che Maria De Filippi ha rivolto a Fagnani. La prima, e più nota: “Che belva si sente?”. “Questa sera un’iside alata come Flavia Vento e lei è il mio Tom Cruise”, ha risposto Francesca. Con la seconda domanda, De Filippi le ha chiesto di raccontare qualche belvata: una della quale si è pentita e una che rivendica.

“Quando non ero ancora famosa, mi capitava di non trovare posto nei ristoranti. A quel punto, richiamavo facendo il nome di un personaggio importante e chiedevo di prenotare a nome di Confalonieri. Non me ne pento, perché ho sempre pagato: abbiamo fatto girare l’economia per anni a nome di Confalonieri”, ha spiegato la conduttrice.

Quella di cui si pente, invece, riguarda il compagno Enrico Mentana: “All’inizio della mia relazione avevo il vizietto di controllare il cellulare. Lo trovo anche un po’ giusto, è un modo per conoscersi meglio. Quando trovavo messaggi ambigui, rispondevo a nome suo: scrivevo che la persona che mi stava contattando non mi era mai piaciuta, che la trovavo un po’ brutta. Poi bloccavo queste signorine, così non avevano possibilità di replica. Di quello mi pento. Non l’ho più fatto, anche perché adesso ha un sistema di password che nemmeno la Nasa”.

Maria De Filippi aveva rifiutato l’invito di Francesca Fagnani a Belve

Fagnani aveva già rivelato di avere più volte invitato De Filippi a Belve per un’intervista. Maria, pur rifiutando in passato, lo aveva fatto con uno stile impeccabile: aveva inviato alla giornalista un mazzo di fiori per scusarsi del no. Tra le due donne, entrambe volti iconici della televisione, c’è un’amicizia di lunga data, la stessa che ha spinto De Filippi — da anni volto Mediaset — ad accettare l’invito in una trasmissione Rai, pur restando protagonista dei format della concorrenza.